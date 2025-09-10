ISI की साजिश नाकाम, दिल्ली से नेपाली नागरिक गिरफ्तार, 11 सिम पाकिस्तान से हो रहे थे ऑपरेट

दिल्ली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारतीय मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग ISI द्वारा किया जा रहा है। इसके आधार पर लक्ष्मी नगर में निगरानी की गई और चौरसिया को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से डिजिटल डिवाइस और कई सिम कार्ड्स के लिफाफे बरामद किए गए। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) और 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य) के तहत मामला दर्ज किया है।