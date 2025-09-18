झारखंड में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ISIS नेटवर्क के ठिकाने पर छापा, विस्फोटक और हथियार बरामद

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने दानिश के नेटवर्क से जुड़े चार अन्य संदिग्धों को विभिन्न राज्यों से दबोचा। इनमें मुंबई के कल्याण निवासी आफताब कुरेशी और मुंब्रा के सूफियां अबूबकर खान शामिल हैं, जिन्हें 9 सितंबर को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। उनके पास दो पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस मिले। अन्य दो- मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कमरान कुरेशी और एक अन्य सहयोगी- को भी हिरासत में लिया गया। सभी आरोपी 20-26 वर्ष के युवा हैं और ऑनलाइन आईएसआईएस प्रोपगैंडा से प्रभावित बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन दिल्ली, मुंबई, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तक फैला, जहां दर्जनों ठिकानों पर छापे मारे गए। झारखंड के पलामू जिले में भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया।