दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके के बीच हिम्मत की कहानियां, जिन्होंने मौत को दी मात

धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों से तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि अन्य स्टेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और महत्वपूर्ण स्थलों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन और मिस्र जैसे देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने घटना पर दुख जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।