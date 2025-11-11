दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके के बीच हिम्मत की कहानियां, जिन्होंने मौत को दी मात

दिल्ली कार विस्फोट (IANS)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सोमवार शाम एक भयंकर धमाके ने हिला दिया। लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के निकट सुबह शाह मार्ग पर एक कार में हुए विस्फोट ने आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी और आसपास की 10 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गईं।
धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों से तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि अन्य स्टेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और महत्वपूर्ण स्थलों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन और मिस्र जैसे देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने घटना पर दुख जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
धमाके के बीच चीख-पुकार मचने के बावजूद कुछ लोगों ने अदम्य साहस दिखाया। यहां कुछ ऐसी ही कहानियां:
NIA की प्रारंभिक जांच में फरीदाबाद के एक संभावित टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। हाई-एंड एक्सप्लोसिव्स (जैसे RDX) के इस्तेमाल की आशंका है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, फोरेंसिक टीम और अन्य एजेंसियां कल से लगातार जांच में जुटी हैं। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की उम्मीद है।
