दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके के बीच हिम्मत की कहानियां, जिन्होंने मौत को दी मात

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए। घटना के बाद राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर NIA ने संभावित टेरर मॉड्यूल की जांच शुरू की है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Nov 11, 2025

दिल्ली कार विस्फोट (IANS)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सोमवार शाम एक भयंकर धमाके ने हिला दिया। लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के निकट सुबह शाह मार्ग पर एक कार में हुए विस्फोट ने आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी और आसपास की 10 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गईं।

राजधानी में हाई अलर्ट

धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों से तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि अन्य स्टेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और महत्वपूर्ण स्थलों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन और मिस्र जैसे देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने घटना पर दुख जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

घायलों ने खुद बचाई जान

धमाके के बीच चीख-पुकार मचने के बावजूद कुछ लोगों ने अदम्य साहस दिखाया। यहां कुछ ऐसी ही कहानियां:

  • अवधेश मंडल: 40 वर्षीय ऑटो ड्राइवर, बिहार के निवासी। नेहरू नगर में दोस्तों के साथ रहते हैं। धमाके में उनके पेट में धातु का टुकड़ा घुस गया, शर्ट खून से लथपथ हो गई। फिर भी उन्होंने अपना ऑटो चलाकर चार किलोमीटर दूर सुश्रुत मेडिकल सेंटर पहुंचे। ऑपरेशन के दौरान उनके छह दोस्त और परिवार बाहर इंतजार करते रहे। अब उनकी हालत स्थिर है।
  • मोहम्मद सफवान: 28 वर्षीय युवक, चेन्नई से दिल्ली काम के सिलसिले में आए थे। कश्मीरी गेट जा रहे थे, रिक्शे पर सवार थे जब धमाका हुआ। वे उछलकर गिर पड़े, पैरों में गंभीर चोटें आईं। किसी के फोन से पिता को कॉल किया और खुद अस्पताल पहुंचे। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
  • समीर खान: 23 वर्षीय समीर अपनी शिफ्ट खत्म कर छोटे भाई जावेद से मिलने जा रहे थे। धमाके में उनका चेहरा झुलस गया। एक अज्ञात नंबर से जावेद को कॉल आया कि समीर लोक नायक अस्पताल के ICU में हैं। जावेद पहुंचे तो वहां अफरा-तफरी का माहौल था – डॉक्टर दौड़ रहे थे, सुरक्षा कड़ी थी। परिवार बैरिकेड्स के पास चिंतित खड़ा रहा। समीर की ऑटो और सामान का अभी तक पता नहीं चला है।

फरीदाबाद मॉड्यूल से लिंक

NIA की प्रारंभिक जांच में फरीदाबाद के एक संभावित टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। हाई-एंड एक्सप्लोसिव्स (जैसे RDX) के इस्तेमाल की आशंका है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, फोरेंसिक टीम और अन्य एजेंसियां कल से लगातार जांच में जुटी हैं। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की उम्मीद है।

