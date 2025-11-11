Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली धमाके से पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी से गहराई आतंकी हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

लाल किले के पास हुए धमाके से पहले तीन डॉक्टरों समेत आठ संदिग्ध गिरफ्तार, जिनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Nov 11, 2025

लाल किले में हुए धमाके से पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी (IANS)

लाल किले (Red Fort) के पास सोमवार शाम को एक कार में हुए जोरदार विस्फोट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की कई गाड़ियां जल गईं और नजदीकी दुकानों की खिड़कियां टूट गईं। दिल्ली पुलिस, NIA और NSG की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच में जुट गई हैं। आज मंगलवार को फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम विस्फोट के मलबे की जांच करेगी।

आतंकी हमले की आशंका

दिल्ली पुलिस ने केस UAPA (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) की धारा 16 और 18, एक्सप्लोसिव्स एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज किया है। आशंका जताई जा रही है कि यह आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता है। पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। लाल किला 13 नवंबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, जबकि चांदनी चौक मार्केट आज बंद है। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। लाल किला मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं।

धमाके से पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी

विस्फोट से ठीक पहले रविवार और सोमवार को गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से तीन संदिग्ध डॉक्टरों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। आशंका है कि ये गिरफ्तारियां दिल्ली विस्फोट से जुड़ी हो सकती हैं। जांच एजेंसियों ने इन्हें जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार गजवात-उल-हिंद (AGuH) जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से लिंक बताया है। कुल 2,900 किलोग्राम विस्फोटक, हथियार और जैविक हथियार बनाने के सामान बरामद हुए।

  • डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद (गुजरात): रविवार को गुजरात ATS ने गांधीनगर के पास अदलाज से गिरफ्तार किया। उनके पास दो ऑस्ट्रियाई ग्लॉक पिस्तौलें, एक इतालवी बेरेटा पिस्तौल और 30 गोलियां बरामद हुईं। साथ ही 4 लीटर अरंडी का तेल मिला, जो घातक जहर राइसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। राइसिन कोशिकाओं को नष्ट कर अंग विफलता पैदा करता है। सैयद ने चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली थी और दिल्ली, लखनऊ व अहमदाबाद के संवेदनशील स्थलों की रेकी की थी। उन्हें 17 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया।
  • डॉ. मुजम्मिल शकील (जम्मू-कश्मीर): हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह अस्पताल में काम करने वाले इस डॉक्टर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। उनके किराए के घर से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक (जिसमें 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट), दो असॉल्ट राइफलें (AK-56 और AK क्रिंकोव), डेटोनेटर, टाइमर, बैटरी और गोला-बारूद बरामद हुआ। शकील JeM से जुड़ा था और विस्फोटकों को सूटकेस में छिपाकर रखा था।
  • डॉ. आदिल अहमद राठेर (उत्तर प्रदेश): सहारनपुर से गिरफ्तार, जो श्रीनगर में JeM की तारीफ वाले पोस्टर लगाने के आरोपी थे। सीसीटीवी फुटेज से उनकी पहचान हुई। इससे पहले एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी कार में असॉल्ट राइफल मिली।

पुलिस के मुताबिक, ये डॉक्टर 'व्हाइट कॉलर' टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे, जो पाकिस्तान और आईएसआईएस हैंडलर्स से संपर्क में थे। विस्फोट वाली कार का मालिक तारिक (पुलवामा निवासी) हिरासत में है, और संदेह है कि कार में एक फिदायीन डॉ. उमर मोहम्मद सवार था।

आगे की जांच

एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमें अमोनियम नाइट्रेट या आरडीएक्स जैसे विस्फोटकों की जांच कर रही हैं। गिरफ्तारियों से दो बड़े हमलों को रोका गया, लेकिन दिल्ली विस्फोट से कनेक्शन की पुष्टि बाकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

11 Nov 2025 01:12 pm

Hindi News / National News / दिल्ली धमाके से पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी से गहराई आतंकी हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Bihar Election: बिहार को अब चाहिए ट्रिपल R, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

Tejashwi Yadav
पटना

Bihar Election 2025 Phase 2: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में भैंस पर बैठ वोट देने पहुंचा वोटर, EVM खराब होने की भी मिली शिकायत

पटना

Bihar 2nd Phase Voting : मतदान के दिन भावुक हुईं पवन सिंह की पत्नी ज्योति, माफी मांगते हुए कहा- जनता ने मुझे…

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 2: दूसरे चरण में  9 बजे तक 14.55% मतदान, वोटिंग में गया सबसे तेज, भागलपुर सुस्त

Bihar Election 2025 Phase 2
पटना

Delhi Blast Impact: पटना में एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक की सुरक्षा बढ़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ी

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.