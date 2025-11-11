दिल्ली धमाके से पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी से गहराई आतंकी हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

दिल्ली पुलिस ने केस UAPA (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) की धारा 16 और 18, एक्सप्लोसिव्स एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज किया है। आशंका जताई जा रही है कि यह आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता है। पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। लाल किला 13 नवंबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, जबकि चांदनी चौक मार्केट आज बंद है। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। लाल किला मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं।