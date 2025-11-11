Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में फिदायीन पर शक, दिल्ली पुलिस की जांच में आया सामने, पूरे देश में हाई अलर्ट

दिल्ली ब्लास्ट में फिदायीन का हाथ (IANS)
Red Fort Blast: राजधानी दिल्ली को सोमवार शाम एक भयानक घटना ने दहला दिया। लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 पर एक कार में हुए जोरदार विस्फोट ने इलाके में तबाही मचा दी। प्रारंभिक जांच में दिल्ली पुलिस को संकेत मिले हैं कि यह एक 'फिदायीन' (आत्मघाती) हमला हो सकता है। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। फरीदाबाद में हाल ही में भंडाफोड़ हुए आतंकी मॉड्यूल से इसका कथित संबंध होने की आशंका जताई जा रही है।
सोमवार शाम करीब 6:55 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक हुंडई i20 कार (रजिस्ट्रेशन नंबर: HR 26 CE 7674) में अचानक जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं, मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर हो गए और सड़क पर मलबा बिखर गया। चश्मदीदों के मुताबिक, धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग चीखते-चिल्लाते भागे, जबकि आग की लपटें और काला धुआं आसमान छूने लगा।
दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से एएनआई ने रिपोर्ट किया कि यह एक फिदायीन हमला हो सकता है। संदिग्ध ने फरीदाबाद में भंडाफोड़ हुए आतंकी मॉड्यूल की खबर मिलते ही आत्मघाती हमले की योजना बनाई। "जांच से संदिग्ध का मकसद साफ हो रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल के पर्दाफाश के बाद उसने जल्दबाजी में यह कदम उठाया।
कार के मालिक की कई बार खरीद-फरोख्त हुई थी, जो फर्जी आईडी पर की गई। पुलिस को शक है कि यह वाहन पुलवामा से जुड़े एक व्यक्ति को बेचा गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है। फॉरेंसिक टीम 350 किलो विस्फोटक के अवशेषों की जांच कर रही है, जो फरीदाबाद से जुड़े हो सकते हैं।
घटना के बाद दिल्ली-NCR में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और बाजारों पर सख्त निगरानी बढ़ा दी गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया, जबकि चांदनी चौक बाजार मंगलवार को पूरी तरह बंद रहा। पड़ोसी राज्यों यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों से मुलाकात की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल पहुंचकर प्रभावितों का हाल जाना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे के दौरान इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, "दिल्ली धमाके के साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियां मामले की गहराई तक जाएंगी।" यूके ने भारत यात्रा पर सलाह जारी की है, जिसमें लाल किले के आसपास जाने से बचने को कहा गया। ईरान ने भी मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
