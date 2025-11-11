Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में फिदायीन पर शक, दिल्ली पुलिस की जांच में आया सामने, पूरे देश में हाई अलर्ट

सोमवार शाम करीब 6:55 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक हुंडई i20 कार (रजिस्ट्रेशन नंबर: HR 26 CE 7674) में अचानक जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं, मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर हो गए और सड़क पर मलबा बिखर गया। चश्मदीदों के मुताबिक, धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग चीखते-चिल्लाते भागे, जबकि आग की लपटें और काला धुआं आसमान छूने लगा।