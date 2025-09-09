Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंचा बम स्क्वॉड

दिल्ली सचिवालय और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को मंगलवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस की टीम, बम स्क्वॉड और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची।

भारत

Himadri Joshi

Sep 09, 2025

Delhi Secretariat and Maulana Azad Medical College received bomb threats
दिल्ली सचिवालय और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी (फोटो-आईएएनएस)

दिल्ली में फिर एक बार कई जगहों पर बम धमाकों की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते अफरा-तफरी मच गई है। आज सुबह ही शहर के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के साथ साथ मुख्यमंत्री सचिवालय को यह धमकी मिली है। मेडिकल कॉलेज को मंगलवार सुबह मेल के जरिए पूरी बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत मामले जी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम, बम स्क्वॉड और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। ऐसा ही एक धमकी भरा मैसेज सचिवालय को भी भेजा गया जिसमें धमाके की चेतावनी दी गई थी।

2:45 बजे और 3:30 बजे होगा धमाका

इन धमकी भरे मेल के अनुसार, मेडिकल कॉलेज में 2:45 बजे और सचिवालय में 3:30 बजे धमाका किया जाएगा। इसके बाद से दोनों परिसरों में लगातार जांच की जा रही है। एडिशनल डीसीपी सेंट्रल, एसीपी कमला मार्केट और आईपी एस्टेट के एसएचओ सचिवालय में जांच के दौरान मौजूद है। साइबर सेल इस मामले पर कार्रवाई करते हुए लगातार मेल भेजने वाले की पहचान और उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही है।

