दिल्ली सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंचा बम स्क्वॉड

दिल्ली में फिर एक बार कई जगहों पर बम धमाकों की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते अफरा-तफरी मच गई है। आज सुबह ही शहर के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के साथ साथ मुख्यमंत्री सचिवालय को यह धमकी मिली है। मेडिकल कॉलेज को मंगलवार सुबह मेल के जरिए पूरी बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत मामले जी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम, बम स्क्वॉड और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। ऐसा ही एक धमकी भरा मैसेज सचिवालय को भी भेजा गया जिसमें धमाके की चेतावनी दी गई थी।
इन धमकी भरे मेल के अनुसार, मेडिकल कॉलेज में 2:45 बजे और सचिवालय में 3:30 बजे धमाका किया जाएगा। इसके बाद से दोनों परिसरों में लगातार जांच की जा रही है। एडिशनल डीसीपी सेंट्रल, एसीपी कमला मार्केट और आईपी एस्टेट के एसएचओ सचिवालय में जांच के दौरान मौजूद है। साइबर सेल इस मामले पर कार्रवाई करते हुए लगातार मेल भेजने वाले की पहचान और उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही है।