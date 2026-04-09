हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब कुछ दिन पहले ही दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। सोमवार (6 अप्रैल) को एक व्यक्ति ने हाई-सिक्योरिटी व्यवस्था को धता बताते हुए वीवीआईपी गेट से विधानसभा परिसर में प्रवेश कर लिया था। हैरानी की बात यह रही कि वह व्यक्ति न सिर्फ परिसर में घुसा, बल्कि स्पीकर की गाड़ी के पास जाकर फूलों का गुलदस्ता रखकर बिना किसी रोक-टोक के बाहर भी निकल गया। बाद में उसकी पहचान सरबजीत सिंह के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया।