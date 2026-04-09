West Bengal Election: बंगाल के लिए पीएम मोदी की 6 गारंटी, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा, घुसपैठियों पर सख्त एक्शन

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तेज हो चुका है और सभी दल अपनी रणनीति मजबूत कर रहे हैं। राज्य में सभी पार्टियों के बड़े नेताओं की जन सभाएं और रैलियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी गुरुवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बंगाल के लिए छह प्रमुख गारंटियों की घोषणा की, जो आगामी चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती हैं। पीएम मोदी ने पूर्व मेदिनीपुर के हल्दिया, आसनसोल और बीरभूम में रैलियां करते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के मुद्दों पर सरकार विफल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को नई दिशा देने के लिए तैयार है।