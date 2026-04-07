‘धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी TMC’, भाजपा नेता दिलीप घोष ने किया बड़ा दावा

घोष ने आगामी चुनावों को लेकर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती जरूरी है। उनके अनुसार, बिना सख्त सुरक्षा के मतदाता खुलकर वोट नहीं दे पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जहां जरूरत होगी वहां अतिरिक्त बल तैनात किया जाना चाहिए ताकि हर नागरिक बिना डर के मतदान कर सके। भाजपा का दावा है कि राज्य में पहले भी चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें रोकने के लिए इस बार कड़े कदम उठाने होंगे।