दिल्ली की झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से एक की मौत, मौके पर पहुंची दमकल की 29 गाड़ियां

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी, एस.के. दुआ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आग पर काबू पाने के लिए कुल 29 दमकल गाड़ियों को सेवा में लगाया गया था। घंटों की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रण में लाया गया। अधिकारी ने बताया, हमें खबर मिली थी कि रिठाला मेट्रो स्टेशन और दिल्ली जल बोर्ड के बीच बनी बंगाली बस्ती की झोपड़ियों में आग लग गई है, जिसके तुरंत बाद 29 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। अब आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक बच्चा घायल है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और इसके चलते हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।