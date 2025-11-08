दिल्ली की झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से एक की मौत, मौके पर पहुंची दमकल की 29 गाड़ियां

दिल्ली की झुग्गी बस्ती में लगी आग (फोटो- एएनआई)
राजधानी दिल्ली से एक दुखद खबर सामने आई है। शुक्रवार रात को रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास एक झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में भीषण आग लग गई। शुरुआती जांच के अनुसार, इस आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। यह घटना रिठाला मेट्रो स्टेशन और दिल्ली जल बोर्ड के परिसर के बीच स्थित बंगाली बस्ती में हुई। आग इतनी भयानक थी कि इसे नियंत्रित करने के लिए दो दर्जन से ज़्यादा दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया।
दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) ने बताया कि आग पर काबू पाने और जगह को ठंडा करने के लिए पूरी रात ऑपरेशन चलाए गए। घटनास्थल से एक शव बरामद किया गया है, जबकि घायल बच्चे को इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। आग की तीव्रता को देखते हुए दमकल विभाग ने इसे मध्यम श्रेणी का माना है। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बयान जारी करते हुए कहा, रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बनी झुग्गियों (स्लम्स) में लगी आग से एक शव मिला है। इसके अलावा, एक घायल का अभी इलाज चल रहा है। इस मामले पर अभी और जानकारी का इंतजार है।
दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी, एस.के. दुआ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आग पर काबू पाने के लिए कुल 29 दमकल गाड़ियों को सेवा में लगाया गया था। घंटों की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रण में लाया गया। अधिकारी ने बताया, हमें खबर मिली थी कि रिठाला मेट्रो स्टेशन और दिल्ली जल बोर्ड के बीच बनी बंगाली बस्ती की झोपड़ियों में आग लग गई है, जिसके तुरंत बाद 29 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। अब आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक बच्चा घायल है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और इसके चलते हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली DM सौम्या सौरभ ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा, जहां तक हमें पता है, यहां कुछ कूड़ा बीनने वाले लोग रहते थे। यहां लगभग 300-500 झुग्गियां थीं। प्रशासन यहां सभी व्यवस्थाएं कर रहा है और लोगों को एक राहत केंद्र ले जाया जा रहा है। हम उनके खाने-पीने का इंतज़ाम करेंगे और फिर देखेंगे कि जब तक उनका पुनर्वास नहीं हो जाता, हम उनके रहने की व्यवस्था कहां करेंगे। DM ने इस घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि भी की है।
