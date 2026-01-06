6 जनवरी 2026,

दिल्ली में झगड़े का खौफनाक अंजाम, 17 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या

दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 17 वर्षीय छात्र मोहित की नाबालिगों के एक समूह ने बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। घायल मोहित की जांच के दौरान मौत हो गई।

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Jan 06, 2026

दिल्ली में 17 साल के लड़के की हत्या (File Photo)

दिल्ली के यमुना पार इलाके में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लक्ष्मी नगर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या और वेलकम इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या के बाद अब त्रिलोकपुरी इलाके से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 17 वर्षीय छात्र मोहित की नाबालिग लड़कों के एक समूह ने बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी, जिससे पूर्वी दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ गए हैं।

घायल की पहचान

पुलिस के मुताबिक, 5 जनवरी 2026 की शाम करीब 7:25 बजे पुलिस थाना मयूर विहार को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। घायल की पहचान मोहित (17 वर्ष, निवासी इंद्रा कैंप, त्रिलोकपुरी) के रूप में हुई, जो कक्षा 11 का छात्र था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया।

कहासुनी से मारपीट तक पहुंचा मामला

डीसीपी ईस्ट अभिषेक धनिया ने बताया कि जांच के दौरान एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि मृतक का इलाके के एक नाबालिग से पहले से विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन मोहित अपने दोस्तों के साथ त्रिलोकपुरी में मौजूद था, तभी नाबालिगों के एक समूह के साथ उसकी कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि छह नाबालिगों ने मोहित को घेर लिया और उस पर लगातार लात-घूंसे बरसाए। जमीन पर गिरने के बाद भी उसे बेरहमी से पीटा गया। बीच-बचाव करने आए एक अन्य युवक पर भी हमला किया गया।

सभी आरोपी नाबालिग

मोहित इस मारपीट में बेहोश हो गया और इलाज के दौरान जीटीबी अस्पताल ने मृत्यु की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने थाना मयूर विहार में एफआईआर नंबर 09/26 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामले की जांच शुरू की। डीसीपी अभिषेक धनिया ने बताया कि क्राइम टीम और FSL मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि इस वारदात में शामिल सभी छह आरोपी नाबालिग हैं और उन्हें हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत के सही कारणों की डॉक्टरों की अंतिम राय का इंतजार किया जा रहा है।

Hindi News / National News / दिल्ली में झगड़े का खौफनाक अंजाम, 17 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या

