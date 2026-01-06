दिल्ली में झगड़े का खौफनाक अंजाम, 17 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या

मोहित इस मारपीट में बेहोश हो गया और इलाज के दौरान जीटीबी अस्पताल ने मृत्यु की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने थाना मयूर विहार में एफआईआर नंबर 09/26 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामले की जांच शुरू की। डीसीपी अभिषेक धनिया ने बताया कि क्राइम टीम और FSL मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि इस वारदात में शामिल सभी छह आरोपी नाबालिग हैं और उन्हें हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत के सही कारणों की डॉक्टरों की अंतिम राय का इंतजार किया जा रहा है।