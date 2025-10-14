Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली में छात्रा से यौन शोषण का मामला, यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने दर्ज की FIR

दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा से कथित यौन शोषण और गैंगरेप की कोशिश से हड़कंप मच गया। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 14, 2025

दिल्ली की यूनिवर्सिटी में गैंगरेप (File Photo)

राजधानी दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (SAU) कैंपस में सोमवार को एक बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ कथित यौन शोषण की घटना ने पूरे कैंपस को हिलाकर रख दिया। छात्रों ने घटना के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल जांच जारी है, और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को सपोर्ट का आश्वासन दिया है।

4 लोगों ने की गैंगरेप की कोशिश

पुलिस के अनुसार, मैदानगढ़ी थाने में दोपहर करीब 3 बजे एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें छात्रा के परिचित ने कैंपस में यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई। छात्रा ने आरोप लगाया कि चार अज्ञात पुरुषों ने कैंपस के निर्माणाधीन क्षेत्र में उसके साथ छेड़छाड़ की और गैंगरेप की कोशिश की। छात्रा के कपड़े फट गए थे, और वह घायल अवस्था में मिली। पुलिस ने शुरुआत में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है, लेकिन छात्रा के बयान के आधार पर धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं।

छात्रों ने शुरू किया प्रदर्शन

घटना की जानकारी मिलते ही कैंपस में हंगामा मच गया। शाम होते-होते दर्जनों छात्र सड़कों पर उतर आए और कॉरिडोर में धरना शुरू कर दिया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारे लगाए, "न्याय दो, न्याय दो"। वीडियो फुटेज में दिखा कि छात्र जमीन पर बैठे हुए थे, जबकि यूनिवर्सिटी अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। रात तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही, लेकिन हिंसा की कोई घटना नहीं हुई।

छात्रा के बयान के आधार पर कार्रवाई

दक्षिण जिले के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया, "छात्रा को काउंसलिंग दी जा रही है। वह अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके बयान के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" पुलिस ने कैंपस के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है, जहां लगभग हर जगह कैमरे लगे हैं। संदिग्धों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में छापेमारी भी की जा रही है।

यूनिवर्सिटी ने जारी किया बयान

यूनिवर्सिटी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, "पुलिस पूर्ण जांच कर रही है, और प्रशासन जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।" यह घटना दिल्ली यूनिवर्सिटी सिस्टम से जुड़े कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठने वाले सवालों को फिर से उजागर करती है। याद रहे, जनवरी 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एक प्रोफेसर पर यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिसके बाद छात्रों के विरोध के बाद आरोपी ने इस्तीफा दे दिया था।

14 Oct 2025 12:14 pm

Hindi News / National News / दिल्ली में छात्रा से यौन शोषण का मामला, यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने दर्ज की FIR

