दिल्ली में छात्रा से यौन शोषण का मामला, यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने दर्ज की FIR

पुलिस के अनुसार, मैदानगढ़ी थाने में दोपहर करीब 3 बजे एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें छात्रा के परिचित ने कैंपस में यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई। छात्रा ने आरोप लगाया कि चार अज्ञात पुरुषों ने कैंपस के निर्माणाधीन क्षेत्र में उसके साथ छेड़छाड़ की और गैंगरेप की कोशिश की। छात्रा के कपड़े फट गए थे, और वह घायल अवस्था में मिली। पुलिस ने शुरुआत में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है, लेकिन छात्रा के बयान के आधार पर धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं।