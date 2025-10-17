Patrika LogoSwitch to English

पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र नेता ने प्रोफेसर को मारा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज में ABVP की सदस्य ने प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और इसका वीडिया तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

3 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 17, 2025

student leader slaps professor in DU

DU में छात्रा ने प्रोफेसर को मारा थप्पड़ (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहां गुरुवार को एक विवाद के दौरान एक छात्रा ने प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। यह मामला यूनिवर्सिटी के डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज का है। हैरानी की बात तो यह है कि छात्रा ने पुलिस की मौजूदगी में प्रोफेसर पर हमला किया। यह पूरी घटना ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई और इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरों के अनुसार, प्रोफेसर के साथ बदतमीजी करने वाली छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) की संयुक्त सचिव और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की सदस्य, दीपिका झा है। वहीं प्रोफेसर की पहचान सुजीत कुमार के रूप में हुई है।

बहस के दौरान छात्रा ने अचानक मारा थप्पड़

वीडियो में देखा जा सकता है कि दीपिका और प्रोफेसर कुमार एक दूसरे के सामने बैठे होते है और वहीं अन्य छात्र और पुलिसकर्मी मौजूद होते है। सभी किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते है तभी अचानक दीपिका उठती है और सामने बैठे प्रोफेसर पर हमला कर देती है। दीपिका प्रोफेसर को थप्पड़ मारती है तभी वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी उसे पकड़ लेती और पीछे हटा देती है। वहीं मौजूद छात्र संघ का एक दूसरा सदस्य प्रोफेसर को वापस धक्का देकर कुर्सी पर बैठा देता है। वीडियो सामने आने के बाद से इस घटना की कड़ी निंदा हो रही है।

NSUI ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर की कार्रवाई की मांग

शिक्षक समुदाय में इसे लेकर गुस्सा है और छात्रों ने भी इसका विरोध किया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। संघ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस घटना की आलोचना की है और आरोपी छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा कि यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई है। सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने के बाद भी आरोपी छात्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। NSUI ने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, ABVP की गुंडागर्दी पर सख़्त कार्रवाई हो।

छात्र परिषद चुनावों में हुए विवाद से जुड़ा है मामला

कॉलेज के एक अन्य प्रोफेसर से मिली जानकारी के अनुसार, हाल ही में हुए छात्र परिषद चुनावों में, NSUI के एक उम्मीदवार ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, जबकि ABVP के सदस्यों ने दो अन्य पद जीते। प्रोफेसर के अनुसार, NSUI के विजेता अध्यक्ष को कथित तौर पर ABVP के समर्थकों ने पीटा, और उन्होंने इस मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई थी। प्रोफेसर कुमार कॉलेज की अनुशासन समिति के संयोजक है। डेमोक्रेटिक टीचर्स' फ्रंट के बयान के अनुसार, प्रोफेसर सुजीत कुमार की समिति इस हिंसा की घटना की जांच कर रही थी। इसी दौरान उन पर हमले की यह घटना हुई। शिक्षक संघ ने कुलपति को पत्र लिखकर इस मामले में तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की है।

प्रोफेसर ने छात्रों के साथ मारपीट की थी - आरोपी छात्रा

वहीं आरोपी छात्रा दीपिका का कहना है कि उन्हें छात्रों ने प्रोफेसर कुमार के खिलाफ शिकायत दी थी। इस शिकायत में कुमार पर गलत व्यवहार करने और मारपीट करने के आरोप लगाए गए थे। दीपिका ने दावा किया कि, प्रोफेसर कुमार ने यह सब राजनीतिक पक्षपात के चलते किया था। दीपिका ने आगे कहा कि, प्रिंसिपल के ऑफिस में और पुलिस वालों की मौजूदगी में भी प्रोफेसर कुमार ने मुझे गालियां दीं और धमकाया था। मैंने बार बार पुलिस वालों से दखल देने की गुजारिश की, लेकिन पुलिस वाले चुप रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। उसने आगे कहा, प्रोफेसर कुमार बार बार उसे घूर रहे थे, और गलत टिप्पणियां कर रहे थे। दीपिका ने दावा किया कि, प्रोफेसर घटना के समय शराब के नशे में था। इसी के चलते उसने प्रोफेसर पर हमला कर दिया। हालांकि दीपिका ने यह स्वीकार किया है कि उसने जल्दबाजी में आकर यह कदम उठाया है और वह इसके लिए उसने शिक्षक समुदाय से माफी भी मांगी है।

Published on:

17 Oct 2025 09:01 am

Hindi News / National News / पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र नेता ने प्रोफेसर को मारा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

