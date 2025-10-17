पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र नेता ने प्रोफेसर को मारा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वहीं आरोपी छात्रा दीपिका का कहना है कि उन्हें छात्रों ने प्रोफेसर कुमार के खिलाफ शिकायत दी थी। इस शिकायत में कुमार पर गलत व्यवहार करने और मारपीट करने के आरोप लगाए गए थे। दीपिका ने दावा किया कि, प्रोफेसर कुमार ने यह सब राजनीतिक पक्षपात के चलते किया था। दीपिका ने आगे कहा कि, प्रिंसिपल के ऑफिस में और पुलिस वालों की मौजूदगी में भी प्रोफेसर कुमार ने मुझे गालियां दीं और धमकाया था। मैंने बार बार पुलिस वालों से दखल देने की गुजारिश की, लेकिन पुलिस वाले चुप रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। उसने आगे कहा, प्रोफेसर कुमार बार बार उसे घूर रहे थे, और गलत टिप्पणियां कर रहे थे। दीपिका ने दावा किया कि, प्रोफेसर घटना के समय शराब के नशे में था। इसी के चलते उसने प्रोफेसर पर हमला कर दिया। हालांकि दीपिका ने यह स्वीकार किया है कि उसने जल्दबाजी में आकर यह कदम उठाया है और वह इसके लिए उसने शिक्षक समुदाय से माफी भी मांगी है।