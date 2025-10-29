दिल्ली में UPSC एस्पिरेंट की मौत पर बड़ा खुलासा, हार्ड डिस्क में मिला दूसरी लड़कियों के प्राइवेट वीडियो का कलेक्शन

पुलिस ने फ्लैट की तलाशी में हार्ड डिस्क, दो मोबाइल फोन, एक ट्रॉली बैग और रामकेश की खून लगी शर्ट बरामद की। सबसे सनसनीखेज खुलासा हार्ड डिस्क से हुआ, जिसमें अमृता के अलावा 15 अन्य महिलाओं के अश्लील वीडियो पाए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "ऐसा लगता है कि रामकेश लंबे समय से कई महिलाओं के साथ निजी संबंध बनाता था और उनके वीडियो चुपके से रिकॉर्ड करता था। लैपटॉप अभी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन हार्ड डिस्क में यह कलेक्शन मिला है।" फोरेंसिक टीम अब इन महिलाओं की पहचान कर रही है और जांच रही है कि क्या वीडियो उनकी सहमति से बने थे या जबरदस्ती।