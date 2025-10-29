दिल्ली में UPSC एस्पिरेंट की मौत पर बड़ा खुलासा, हार्ड डिस्क में मिला दूसरी लड़कियों के प्राइवेट वीडियो का कलेक्शन

Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दिल्ली में UPSC एस्पिरेंट की मौत पर बड़ा खुलासा, हार्ड डिस्क में मिला दूसरी लड़कियों के प्राइवेट वीडियो का कलेक्शन

UPSC Aspirant Murder Case: दिल्ली के गांधी विहार में UPSC एस्पिरेंट रामकेश मीणा की हत्या के मामले में पुलिस को उसकी हार्ड डिस्क से कई महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले, जिससे ब्लैकमेलिंग का शक गहराया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 29, 2025

दिल्ली में UPSC एस्पिरेंट की मौत पर खुलासा (X)

Live in Partner Murder in Delhi: दिल्ली के तिमारपुर इलाके के गांधी विहार में यूपीएससी (UPSC) की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय रामकेश मीणा की रहस्यमयी मौत के मामले में पुलिस को अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच के दौरान मृतक के फ्लैट से बरामद एक हार्ड डिस्क में न केवल उसकी लिव-इन पार्टनर के प्राइवेट वीडियो मिले, बल्कि 15 से अधिक अन्य महिलाओं के अश्लील वीडियो का एक बड़ा कलेक्शन भी सामने आया है। पुलिस का मानना है कि रामकेश इन वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और शोषण के लिए करता था, जो इस हत्या के पीछे की असली वजह हो सकती है।

ऐसे खुला हत्या का राज़

6 अक्टूबर को गांधी विहार के एक अपार्टमेंट में आग लगने की सूचना मिली थी। आरोपियों ने हत्या को हादसा दिखाने के लिए शातिर प्लान बनाया। उन्होंने रामकेश को पहले बेहोश किया, फिर गले पर वार कर हत्या की। इसके बाद फ्लैट में आग लगाई और एलपीजी सिलेंडर से विस्फोट करवाया, ताकि सब कुछ जल जाए। लेकिन सीसीटीवी ने उनकी साजिश बेनकाब कर दी। पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी अमृता चौहान (21 वर्ष, बीएससी फोरेंसिक साइंस की छात्रा), उसके पूर्व प्रेमी सुमित (एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर) और एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में कबूल की हत्या की बात

अमृता ने पूछताछ में कबूल किया कि मई 2024 से वह रामकेश के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी। लेकिन जब उसे पता चला कि रामकेश ने छिपकर उसके निजी पल रिकॉर्ड कर लिए हैं और उन्हें हार्ड डिस्क में सेव कर रखा है, तो वह भड़क उठी। अमृता ने वीडियो डिलीट करने की गुजारिश की, लेकिन रामकेश ने इनकार कर दिया। इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि अमृता ने सुमित को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची।

हार्ड डिस्क से खुले रामकेश के गंदे राज

पुलिस ने फ्लैट की तलाशी में हार्ड डिस्क, दो मोबाइल फोन, एक ट्रॉली बैग और रामकेश की खून लगी शर्ट बरामद की। सबसे सनसनीखेज खुलासा हार्ड डिस्क से हुआ, जिसमें अमृता के अलावा 15 अन्य महिलाओं के अश्लील वीडियो पाए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "ऐसा लगता है कि रामकेश लंबे समय से कई महिलाओं के साथ निजी संबंध बनाता था और उनके वीडियो चुपके से रिकॉर्ड करता था। लैपटॉप अभी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन हार्ड डिस्क में यह कलेक्शन मिला है।" फोरेंसिक टीम अब इन महिलाओं की पहचान कर रही है और जांच रही है कि क्या वीडियो उनकी सहमति से बने थे या जबरदस्ती।

ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियो का इस्तेमाल

सूत्रों के अनुसार, रामकेश इन वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए करता था, जो एक बड़े रैकेट की ओर इशारा करता है। पुलिस अब अन्य संभावित पीड़िताओं की तलाश में जुटी है और जांच दिल्ली से बाहर भी फैला सकती है।

आरोपी अमृता का परिवार से बहिष्कार

हत्या के मामले में एक और ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि अमृता को उसके माता-पिता ने एक साल पहले ही बेदखल कर दिया था। मुरादाबाद निवासी उसके परिवार ने अखबार में विज्ञापन छपवाकर घोषणा की थी कि अमृता के किसी भी कार्य के लिए वे जिम्मेदार नहीं होंगे। यह खुलासा अमृता के परिवारिक बैकग्राउंड पर सवाल खड़े करता है।

संबंधित विषय:

crime news

crimenews

Delhi News

Updated on:

29 Oct 2025 09:07 am

Published on:

29 Oct 2025 09:06 am

Hindi News / National News / दिल्ली में UPSC एस्पिरेंट की मौत पर बड़ा खुलासा, हार्ड डिस्क में मिला दूसरी लड़कियों के प्राइवेट वीडियो का कलेक्शन

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: बागी बिगाड़ रहे खेल, एनडीए और महागठबंधन की बढ़ी बेचैनी

पटना

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन ने क्यों किया पुरानी पेंशन योजना का वादा, जानें कांग्रेस से इसका कनेक्शन

Bihar Election 2025
पटना

मुझे गिरफ्तार करो…दो वोटर आईडी कार्ड मामले में बोले प्रशांत किशोर

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

शराबबंदी कानून से मुक्त होगी ताड़ी, महागठबंधन ने घोषणापत्र में किया ऐलान, जानें क्यों महत्वपूर्ण मुद्दा

Mahagathban manifesto 2025
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: बीजेपी के गढ़ में विपक्ष की क्यों जगी उम्मीद, जानें क्या है वोटों के प्रतिशत का समीकरण

Bihar Election 2025
पटना
