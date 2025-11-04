दिल्ली चिड़ियाघर के अफ्रीकी हाथी की मौत मामले में बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले कई राज

IVRI के अधिकारियों की मानें तो यह वायरस एक दिन में नहीं फैलता है। यह वायरस चूहों और गिलहरियों जैसे कुतरने वाले जीवों (Rodents) से फैल सकता है। चूहे इस वायरस के लिए प्राकृतिक भंडार का काम करते हैं, जहां से यह हाथी और सूअर को अपनी चपेट में लेता है। इसकी वजह से दिल की मांसपेशियों में सूजन आने लगती है, जिसके चलते जानवर पहले कई दिनों तक बुखार और दस्त से पीड़ित रहता है और फिर उसकी हृदय गति रुकने लगती है और दिल काम करना बंद कर देता है। रिपोर्ट के अनुसार, शंकर को दिए गए खाने और पानी के इस वायरस से संक्रमित होने की संभावना है। संक्रमित खान-पान से यह वायरस तेजी से फैलता है। रिपोर्ट सामने आने के बाद दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार की इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।