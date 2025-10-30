Patrika LogoSwitch to English

बेंगलुरु में रोड रेज, डिलीवरी बॉय की कार से कुचलकर मौत

बेंगलुरु में मार्शल आर्ट्स ट्रेनर दंपति ने गुस्से में आकर 24 वर्षीय डिलीवरी बॉय को कार से कुचलकर मार डाला। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Devika Chatraj

Oct 30, 2025

बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय की हत्या (File Photo)

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रोड रेज की एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। 25 अक्टूबर की रात नटराजा लेआउट इलाके में एक 24 वर्षीय फूड डिलीवरी एजेंट दर्शन की जान ले ली गई। पुलिस के अनुसार, यह एक सुनियोजित हत्या का मामला है, जिसमें एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनर दंपति ने गुस्से में आकर स्कूटर को कार से टक्कर मार दी। आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है, और घटना का सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले को साफ कर दिया है।

क्या थी घटना की शुरुआत?

रात करीब 9 बजे, केंबट्टाहल्ली निवासी दर्शन अपनी गियरलेस स्कूटर पर दोस्त वरुण के साथ ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे थे। इसी दौरान उनकी स्कूटर अनजाने में आरोपी मनोज कुमार की कार के दाहिने साइड मिरर को हल्के से छू गई, जिससे मिरर टूट गया। दर्शन ने तुरंत माफी मांगी और आगे बढ़ गए। लेकिन गुस्से से भरे मनोज ने यू-टर्न लिया, स्कूटर का पीछा किया और करीब 2 किलोमीटर दूर श्री राम मंदिर इलाके में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

डिलीवरी बॉय की मौके पर मौत

इस टक्कर से दर्शन मौके पर ही मर गए, जबकि पीछे बैठे वरुण गंभीर रूप से घायल हो गए। आस पास मौजूद लोग दोनों को तुरंत जेपी नगर के पास स्थित अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दर्शन को मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में दर्शन की बहन ने हिट-एंड-रन का केस दर्ज कराया था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो सच्चाई सामने आ गई

आरोपी कौन?

आरोपी हैं 32 वर्षीय मनोज कुमार, जो केरल मूल के कलारिपयट्टू मार्शल आर्ट्स ट्रेनर हैं, और उनकी 30 वर्षीय पत्नी आरती शर्मा, जो जम्मू-कश्मीर से हैं। दंपति की 5 साल पहले शादी हुई थी और बेंगलुरु में कई वर्षों से रह रहे हैं। मनोज गोत्तिगेरे में मार्शल आर्ट्स अकादमी चलाते हैं। पुलिस के अनुसार, मामूली मिरर टूटने पर भड़के मनोज ने जानबूझकर पीछा किया और हत्या को अंजाम दिया।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

चौंकाने वाली बात यह है कि टक्कर के करीब 40 मिनट बाद (रात 9:40 बजे) मनोज और आरती मास्क लगाकर घटनास्थल पर लौटे। उन्होंने कार के टूटे हुए पार्ट्स इकट्ठा किए और सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन इलाके के सीसीटीवी कैमरों ने उनके चेहरे कैद कर लिए, जिसके आधार पर पुट्टेनाहल्ली पुलिस ने उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया।

यह घटना बेंगलुरु की सड़कों पर सुरक्षा के सवालों को फिर से उजागर करती है। पुलिस ने जांच जारी रखी है, और आरोपी दंपति को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दर्शन के परिवार को न्याय मिले, यही शहरवासियों की एकमात्र उम्मीद है।

Published on:

30 Oct 2025 09:10 am

