बेंगलुरु में रोड रेज, डिलीवरी बॉय की कार से कुचलकर मौत

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रोड रेज की एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। 25 अक्टूबर की रात नटराजा लेआउट इलाके में एक 24 वर्षीय फूड डिलीवरी एजेंट दर्शन की जान ले ली गई। पुलिस के अनुसार, यह एक सुनियोजित हत्या का मामला है, जिसमें एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनर दंपति ने गुस्से में आकर स्कूटर को कार से टक्कर मार दी। आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है, और घटना का सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले को साफ कर दिया है।