बेटे की हत्या के आरोपों में घिरे पूर्व DGP का बड़ा बयान, ‘वह 18 सालों से नशे का आदी था’

मामला हरियाणा के पंचकूला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से जुड़ा है, जहां 16 अक्टूबर को 35 वर्षीय अकील अख्तर की संदिग्ध मौत हो गई थी। शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर दाहिनी कोहनी के पास सिरिंज का निशान मिला, जो ड्रग्स ओवरडोज की ओर इशारा करता है। परिवार ने इसे नशे की लत से जोड़ते हुए बताया कि अकील लंबे समय से ड्रग्स का शिकार था। लेकिन मौत से कुछ दिन पहले अकील ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने पिता मोहम्मद मुस्तफा पर अपनी पत्नी (उनकी बहू) से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। वीडियो में अकील ने कहा, "मैंने डेढ़ साल पहले अपने डैड और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया। मेरी मां और बहन मुझे मारने की साजिश रच रही हैं।" इस वीडियो के वायरल होने के बाद पंचकूला के मनसा देवी थाने में पड़ोसी शमसुद्दीन की शिकायत पर 20 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई।