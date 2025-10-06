एक साथ फटे 6 गैस सिलेंडर, धमाकों से दहल उठा इलाका, अंदर फंसा रह गया दुकानदार, गाड़ियां जलकर खाक

एक चश्मदीद के मुताबिक, उस समय दुकान में केवल खेदन ही थे, बाकी कर्मचारी खाना खाने गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुकान संचालक से पूछताछ चल रही है। इस घटना से बाजार में डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि बाजार में कई जगह अवैध गैस रिफिलिंग हो रही है, जो बड़े हादसों का कारण बन सकती है। उन्होंने प्रशासन से ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।