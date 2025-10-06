Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एक साथ फटे 6 गैस सिलेंडर, धमाकों से दहल उठा इलाका, अंदर फंसा रह गया दुकानदार, गाड़ियां जलकर खाक

एक व्यक्ति छोटा सिलिंडर लेकर वहां गैस भरने आया था। सिलिंडर रीफिल करते वक़्त फट गया और आग लग गयी। दुकान मालिक ने फायर फाइटर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग और भड़क गयी। इसके बाद एक - एक कर 6 गैस सिलेंडर फट गए और आस पास की दुकाने भी आग की लपटों में आ गईं।

less than 1 minute read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 06, 2025

धनबाद में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ (photo - ANI)

LPG Cylinder Blast: झारखंड के धनबाद में बाघमारा के तेतुलमारी पांडेडीह बाजार में रविवार शाम चार बजे एक बड़ा हादसा हुआ। एक साइकिल और एलपीजी गैस रिफिलिंग की दुकान में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। आसपास की दुकानों के शटर तक हिल गए। इस हादसे में दुकान के मालिक खेदन सोनार की मौत हो गई।

मीडिया के अनुसार, एक व्यक्ति छोटा सिलेंडर लेकर गैस भरवाने आया था। गैस भरते समय सिलेंडर फट गया और आग लग गई। खेदन ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और बढ़ गई। वह दुकान के अंदर छिप गए, तभी एक के बाद एक छह सिलेंडर फट गए। इससे आसपास की दुकानों में भी आग फैल गई।

दुकान में रखे साइकिल के सामान, गैस चूल्हा, सिलेंडर और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। पास की फर्नीचर दुकान और एक मोटरसाइकिल भी पूरी तरह जल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद दुकान में खेदन सोनार का अधजला शव मिला, जिसे धनबाद के एसएनएमएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया।

एक चश्मदीद के मुताबिक, उस समय दुकान में केवल खेदन ही थे, बाकी कर्मचारी खाना खाने गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुकान संचालक से पूछताछ चल रही है। इस घटना से बाजार में डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि बाजार में कई जगह अवैध गैस रिफिलिंग हो रही है, जो बड़े हादसों का कारण बन सकती है। उन्होंने प्रशासन से ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Oct 2025 09:23 am

Hindi News / National News / एक साथ फटे 6 गैस सिलेंडर, धमाकों से दहल उठा इलाका, अंदर फंसा रह गया दुकानदार, गाड़ियां जलकर खाक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे करेगा तारीखों का ऐलान; इस बार कम चरणों में होंगे चुनाव!

राष्ट्रीय

जोधपुर जेल से सोनम वांगचुक का पहला संदेश, लेह हिंसा की न्यायिक जांच होने तक जेल में रहने को तैयार

Sonam Wangchuk
राष्ट्रीय

Crime News: बिहार में सुबह-सुबह मुठभेड़, कुख्यात गैंग के 3 शूटरों को पुलिस ने मारी गोली, दहला इलाका

राष्ट्रीय

बिहार में पहली बार दिखेंगे 17 चुनावी सुधार, आगे चल कर पूरे देश में भी होंगे लागू

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
राष्ट्रीय

एशियाई शेरों ने मैंग्रोव में बनाया नया ठिकाना, दुनिया में पहली घटना

Asiatic lions
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.