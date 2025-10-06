एक साथ फटे 6 गैस सिलेंडर, धमाकों से दहल उठा इलाका, अंदर फंसा रह गया दुकानदार, गाड़ियां जलकर खाक

धनबाद में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ (photo - ANI)
LPG Cylinder Blast: झारखंड के धनबाद में बाघमारा के तेतुलमारी पांडेडीह बाजार में रविवार शाम चार बजे एक बड़ा हादसा हुआ। एक साइकिल और एलपीजी गैस रिफिलिंग की दुकान में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। आसपास की दुकानों के शटर तक हिल गए। इस हादसे में दुकान के मालिक खेदन सोनार की मौत हो गई।
मीडिया के अनुसार, एक व्यक्ति छोटा सिलेंडर लेकर गैस भरवाने आया था। गैस भरते समय सिलेंडर फट गया और आग लग गई। खेदन ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और बढ़ गई। वह दुकान के अंदर छिप गए, तभी एक के बाद एक छह सिलेंडर फट गए। इससे आसपास की दुकानों में भी आग फैल गई।
दुकान में रखे साइकिल के सामान, गैस चूल्हा, सिलेंडर और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। पास की फर्नीचर दुकान और एक मोटरसाइकिल भी पूरी तरह जल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद दुकान में खेदन सोनार का अधजला शव मिला, जिसे धनबाद के एसएनएमएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया।
एक चश्मदीद के मुताबिक, उस समय दुकान में केवल खेदन ही थे, बाकी कर्मचारी खाना खाने गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुकान संचालक से पूछताछ चल रही है। इस घटना से बाजार में डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि बाजार में कई जगह अवैध गैस रिफिलिंग हो रही है, जो बड़े हादसों का कारण बन सकती है। उन्होंने प्रशासन से ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग