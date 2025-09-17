धर्मस्थल मंदिर में रेप पीड़िताओं को दफनाने के मामले मे नया मोड़, खुदाई के दौरान मिली हड्डियां और कपड़े

बता दे कि, इस पूरे मामले का खुलास मंदिर में सालों तक सफाई करने वाले सी.एन. चिन्नैया नामक व्यक्ति की शिकायत के बाद हुआ है। चिन्नैया ने पुलिस को लेटर लिख दशकों तक मंदिर और उसके आस पास के इलाकों में हुए अपराधों और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जानकारी दी थी। साथ ही उसने बताया था कि उसे डरा धमका कर इन पीड़िताओं के शव दफनाएं और जलवाएं जाते थे। चिन्नैया ने दावा किया था कि वह उस सभी स्थानों के बारे में बता सकता है जहां जहां उसने पीड़िताओं के शव दफनाए है। साथ ही उसने यह भी कहा था कि इस मामले में मंदिर प्रशासन के अलावा भी कई बड़े लोग शामिल थे जिनके नाम का वह खुलासा करेगा।