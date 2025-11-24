Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दिलावर खान और आयशा का क्या था धर्मेंद्र से कनेक्शन, किस मजबूरी में लिया था ये फैसला

जानें कैसे शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया और उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना कैसे उनसे शादी की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 24, 2025

Dharmendra and hema malini

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी (फोटो- एएनआई)

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र की मौत की खबर से न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम हीरों कहे जाने वाले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। धर्मेंद्र को हेमा से पहली नजर में प्यार हो गया था और इसलिए ही बीवी बच्चे होने के बावजूद उन्होंने हेमा से शादी करने का फैसला लिया। ऐसा कहा जाता है एक दूसरे से शादी करने के लिए हेमा और धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदला था और वे आयशा और दिलावर बन गए थे।

शादी और चार बच्चों के बाद हेमा से प्यार

1960 में आई फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही धर्मेंद्र की शादी हो चुकी थी। उन्होंने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी, जिससे उनके चार बच्चे हैं। उनके बेटे और मशहूर एक्टर्स सनी देओल और बॉबी देओल को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इनके अलावा धर्मेंद्र के पहली शादी से अजीता और विजेता नाम की दो बेटियां भी हैं। बीवी बच्चे होने के बावजूद धर्मेंद्र को हेमा से प्यार हुआ और उन्होंने समाज और परिवार के बंधंन तोड़ कर उनसे शादी भी की।

हेमा की मां चाहती थी वो जितेंद्र से शादी करे

दोनों की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म 'तू हसीन मैं जवान' के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों के बीच प्यार पनपने लगा और इसके बाद उन्होंने कई फिल्में एक साथ की जिससे उनका प्यार मजबूत होता चला गया। आखिरकार 1980 में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया लेकिन यह इतना आसान नहीं था। धर्मेंद्र के साथ-साथ हेमा का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। हेमा की मां चाहती थी कि वो धर्मेंद्र से नहीं बल्कि जितेंद्र से शादी करे। वहीं धर्मेंद्र के पहले से शादीशुदा होने के चलते उनका परिवार भी इस शादी के खिलाफ था।

Updated on:

24 Nov 2025 03:24 pm

Published on:

24 Nov 2025 03:08 pm

Hindi News / National News / दिलावर खान और आयशा का क्या था धर्मेंद्र से कनेक्शन, किस मजबूरी में लिया था ये फैसला

