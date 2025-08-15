Viral Video: ध्रुव राठी ने वेकबोर्ड पर लहराया तिरंगा, आज़ादी की शुभकामनाएं,कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना– AI है या असली ?

Dhruv Rathee Independence Day Viral Video 2025: लोकप्रिय यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी का एक वीडियो (Dhruv Rathee Independence Day Viral Video 2025) इस समय इंटरनेट पर ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। उन्होंने वेकबोर्डिंग करते हुए भारतीय तिरंगा लहराते हुए भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस ( Independence Day) मनाया। पारंपरिक लाल कुर्ता और सफेद चूड़ीदार पाजामा पहन कर, वे पूरी तरह भारतीय संस्कृति और एडवेंचर स्पोर्ट्स (Adventure sports) को जोड़ते नज़र आए। इस वीडियो को कुछ ही घंटों में 1.2 करोड़ से अधिक व्यूज़ मिल चुके हैं। वीडियो में ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) संतुलित तरीके से बोर्डिंग करते हुए भारतीय झंडे को गर्व से थामे नजर आते हैं। वीडियो में पृष्ठभूमि में फ़िल्म "फाइटर" का गाना "वंदे मातरम" बज रहा है, जो इस दृश्य को और भावनात्मक बना देता है।