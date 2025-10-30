इस राज्य में RTO के काम के लिए नहीं जाना होगा ऑफिस, घर बैठे-बैठे होगा काम

लॉन्च के दौरान सीएम मान ने कहा, "पहले लोग RTO ऑफिसों में लंबी-लंबी कतारों में खड़े होकर घंटों इंतजार करते थे। दस्तावेजों की जांच के लिए कई बार जाना पड़ता था, जिससे खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरदराज के इलाकों के लोगों को भारी परेशानी होती थी। अब यह सब खत्म हो गया। हमने परेशानी और भ्रष्टाचार पर ताला लगा दिया है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप है।