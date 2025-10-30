Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इस राज्य में RTO के काम के लिए नहीं जाना होगा ऑफिस, घर बैठे-बैठे होगा काम

Faceless RTO Sevices: पंजाब सरकार ने परिवहन विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए देश की पहली फेसलेस RTO सेवाएं शुरू की हैं, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस, RC समेत 56 सेवाएं अब पूरी तरह डिजिटल हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

लुधियाना

image

Devika Chatraj

Oct 30, 2025

भगवंत मान का डिजिटलीकरण को बढ़ावा (@BhagwantMann)

पंजाब सरकार ने परिवहन विभाग में क्रांति ला दी है। आज (बुधवार) मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मौजूदगी में 'फेसलेस RTO सेवाएं' लॉन्च कीं। इस मौके पर सीएम मान ने लुधियाना के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) ऑफिस पर प्रतीकात्मक रूप से ताला जड़ दिया, जो आम जनता को होने वाली परेशानी और भ्रष्टाचार पर 'ताला' लगाने का संकेत था।

RTO से जुड़ी सेवाएं डिजिटल

यह पहल देश का पहला ऐसा कदम है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और अन्य 56 प्रमुख सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो गई हैं। अब लोगों को RTO दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेवाएं घर बैठे हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके या राज्यभर के 'सेवा केंद्रों' के माध्यम से उपलब्ध होंगी।

भ्रष्टाचार पर लगेगा ताला

लॉन्च के दौरान सीएम मान ने कहा, "पहले लोग RTO ऑफिसों में लंबी-लंबी कतारों में खड़े होकर घंटों इंतजार करते थे। दस्तावेजों की जांच के लिए कई बार जाना पड़ता था, जिससे खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरदराज के इलाकों के लोगों को भारी परेशानी होती थी। अब यह सब खत्म हो गया। हमने परेशानी और भ्रष्टाचार पर ताला लगा दिया है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप है।

फेसलेस सेवाओं वाला पहला राज्य

अरविंद केजरीवाल ने इसे 'डिजिटल क्रांति' करार देते हुए कहा, "पंजाब न केवल देश बल्कि दुनिया में पहला राज्य बन गया है, जहां RTO सेवाएं फेसलेस हो गई हैं। अब लोग भ्रष्टाचार, दलालों और नौकरशाही के गुलाम नहीं रहेंगे। एक फोन कॉल पर सब कुछ हो जाएगा।" उन्होंने बताया कि पहले लोग साइबर कैफे या ऑनलाइन आवेदन के बाद भी RTO जाना मजबूर थे, लेकिन अब सब कुछ घर से ही मैनेज हो सकेगा।

कैसे मिलेंगी सेवाएं?

हेल्पलाइन: 1076 पर कॉल करें।
सेवा केंद्र: राज्यभर में स्थापित केंद्रों पर जाकर आवेदन करें।
ट्रांजिशन सपोर्ट: अगले 15 दिनों तक RTO ऑफिसों पर हेल्प डेस्क चलेंगे, जहां स्टाफ नए सिस्टम के बारे में मार्गदर्शन देंगे।
कर्मचारियों का भविष्य: सीएम ने स्पष्ट किया कि RTA के कोई भी कर्मचारी बर्खास्त नहीं होंगे। उनकी सेवाओं का उपयोग अन्य विभागों में उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Oct 2025 12:05 pm

Published on:

30 Oct 2025 11:59 am

Hindi News / National News / इस राज्य में RTO के काम के लिए नहीं जाना होगा ऑफिस, घर बैठे-बैठे होगा काम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने अपनी सभा में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन की चर्चा कर आरजेडी पर कसा तंज

Pm Modi in CG: परिक्रमा पथ पर प्रधानमंत्री होंगे रथ पर सवार, शांति शिखर में लगाएंगे ध्यान, जानें मिनट टू मिनट प्रोग्राम
पटना

बिहार चुनाव 2025: छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के सामने किला बचाने की चुनौती, पीएम मोदी की सभा आज

PM Modi
पटना

बढ़ रहा लालू परिवार में विवाद, तेज प्रजाप के काफिले पर हुआ हमला, तेजस्वी के गुंडों पर लगाया आरोप

Tejashwi Yadav and Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: ओसामा की सीट पर बीजेपी की नजर, जानें योगी आदित्यनाथ की सभा में क्यों बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग?

Yogi aditynath
पटना

वैशाली में तेज प्रताप यादव का भारी विरोध! लालटेन-तेजस्वी जिंदाबाद के नारों के बीच लोगों ने खदेड़ा, काफिले पर हुई पत्थरबाजी

Bihar Election : महनार में तेज प्रताप यादव के काफिले पर हमला
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.