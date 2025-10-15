Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Diwali Holiday: 20 या 21 कब रहेंगे बैंक बंद, देखें दिवाली की पूरी हॉलिडे लिस्ट

Diwali Bank Holiday: दिवाली की छुट्टियों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं इस बार दिवाली पर बैंक की छुट्टी 20 को होगी या 21 को।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 15, 2025

दिवाली पर बैंक की छुट्टियां (File Photo)

Diwali Bank Holiday: दिवाली 2025 का जश्न नजदीक आते ही लोग उत्साह से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बैंकिंग काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो सावधान रहें। इस साल दिवाली पर बैंक बंद होने की तारीखों को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ कैलेंडर 20 अक्टूबर को दिवाली मान रहे हैं, तो कुछ 21 को। लेकिन RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक, ज्यादातर राज्यों में 20 अक्टूबर (सोमवार) को बैंक बंद रहेंगे, जबकि कुछ इलाकों में 21 अक्टूबर (मंगलवार) को भी छुट्टी हो सकती है। चूंकि अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 बजे शुरू होकर 21 अक्टूबर शाम 5:54 बजे तक चलेगी, इसलिए मुख्य पूजा और बैंक हॉलिडे 20 को ही तय है।

धनतेरस से भाईदूज तक छुट्टियां

दिवाली का पांच दिवसीय उत्सव धनतेरस (18 अक्टूबर) से शुरू होकर भाई दूज (23 अक्टूबर) तक चलेगा। इस दौरान कई राज्य-विशेष छुट्टियां होंगी, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी। RBI के अनुसार, सभी दूसरे और चौथे शनिवार व रविवार को बैंक बंद रहेंगे।

दिवाली 2025 की पूरी हॉलिडे लिस्ट

यहां अक्टूबर 2025 के मुख्य बैंक हॉलिडे दिए गए हैं। यह सभी छुट्टियां राज्य के अनुसार है।

तारीखदिनत्योहार/कारणप्रभावित राज्य/शहर (बैंक बंद)
18 अक्टूबरशनिवारधनतेरस / कति बिहूगुवाहाटी (असम); अन्य जगहों पर तीसरा शनिवार—बैंक खुले
19 अक्टूबररविवारछोटी दीवाली / नरक चतुर्दशीपूरे भारत में बंद (वीकेंड)
20 अक्टूबरसोमवारदीवाली / दीपावली / नरक चतुर्दशी / काली पूजात्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश (ज्यादातर राज्य)
21 अक्टूबरमंगलवारलक्ष्मी पूजन / दीपावली / गोवर्धन पूजामुंबई, नागपुर, भोपाल, श्रीनगर (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर आदि); कुछ जगहों पर 20-21 दोनों दिन
22 अक्टूबरबुधवारगोवर्धन पूजागुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार
23 अक्टूबरगुरुवारभाई दूज / चित्रगुप्त जयंतीइम्फाल, कानपुर, कोलकाता, शिमला (मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश)
25 अक्टूबरशनिवारचौथा शनिवारपूरे भारत में बंद
26 अक्टूबररविवारसाप्ताहिक अवकाशपूरे भारत में बंद

27-28 अक्टूबर को छठ पूजा पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त छुट्टियां हो सकती हैं।

ऑनलाइन सेवाएं जारी

दिवाली 2025 की छुट्टियों के दौरान बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जैसे UPI, NEFT, RTGS, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, और ATM सेवाएं पूरे भारत में जारी रहेगी।

Published on:

15 Oct 2025 04:05 pm

Hindi News / National News / Diwali Holiday: 20 या 21 कब रहेंगे बैंक बंद, देखें दिवाली की पूरी हॉलिडे लिस्ट

