दिवाली से पहले दिल्ली की हवा में घुला जहर, सांसें लेना हुआ मुश्किल, AQI 350 के पार

आनंद विहार और वजीरपुर में हालात गंभीर दिल्ली के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से पांच पर 'बहुत खराब' श्रेणी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित आनंद विहार है, जहां AQI 369 तक पहुंच गया, जो 350 के पार होने का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा वजीरपुर में 352, द्वारका सेक्टर-8 में 319, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में 307 और सीआरआरआई मथुरा रोड पर 307 का AQI रिकॉर्ड किया गया। एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी हालात चिंताजनक हैं—नोएडा के सेक्टर-125 में 334 और गाजियाबाद के लोनी में 358 तक पहुंचा प्रदूषण।