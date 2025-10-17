Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिवाली से पहले दिल्ली की हवा में घुला जहर, सांसें लेना हुआ मुश्किल, AQI 350 के पार

Delhi Air Quality: दिवाली से पहले दिल्ली का AQI 245 तक पहुंच गया है। लेकिन कई इलाकों में यह स्तर 350 से भी ऊपर चढ़ गया है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 17, 2025

दिल्ली में बढ़ा AQI (File Photo)

त्योहारों की धूम में डूबने को तैयार दिल्ली अब जहरीली हवा की चपेट में आ गई है। दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 245 तक पहुंच गया है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। लेकिन कई इलाकों में यह स्तर 350 से भी ऊपर चढ़ गया है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो चला है।

सबसे प्रदूषित इलाके

आनंद विहार और वजीरपुर में हालात गंभीर दिल्ली के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से पांच पर 'बहुत खराब' श्रेणी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित आनंद विहार है, जहां AQI 369 तक पहुंच गया, जो 350 के पार होने का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा वजीरपुर में 352, द्वारका सेक्टर-8 में 319, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में 307 और सीआरआरआई मथुरा रोड पर 307 का AQI रिकॉर्ड किया गया। एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी हालात चिंताजनक हैं—नोएडा के सेक्टर-125 में 334 और गाजियाबाद के लोनी में 358 तक पहुंचा प्रदूषण।

इलाकाAQI स्तर (17 अक्टूबर सुबह)
आनंद विहार369
वजीरपुर352
द्वारका सेक्टर-8319
नोएडा सेक्टर-125334
गाजियाबाद लोनी358
दिल्ली औसत245

सीपीसीबी के अनुसार, AQI 301-400 को 'बहुत खराब' माना जाता है, जिसमें सांस संबंधी बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों के लिए। 401-500 'गंभीर' श्रेणी है, जो स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।

प्रदूषण के मुख्य कारण

वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का योगदान सबसे ज्यादा (16.7%) है, उसके बाद पराली जलाना, उद्योग और धूल। सर्दी की दस्तक के साथ तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो प्रदूषकों को हवा में लटकाए रख रहा है। हवा की गति धीमी होने से स्मॉग की परत गाढ़ी हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली पर 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री और फोड़ने की अनुमति मिलने से उत्सर्जन बढ़ सकता है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने समय-सीमा तय की हो।

GRAP-1 लागू

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए विन्टर एक्शन प्लान 2025-26 लॉन्च किया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-1 लागू कर दिया गया है, जिसमें सड़कों पर पानी छिड़काव, कचरा उठान, वाहनों की PUC जांच और धूल नियंत्रण के निर्देश शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्माण स्थलों पर सख्ती का ऐलान किया है। हालांकि, पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि रिक्त पदों (DPCC में 55%) के कारण कार्यान्वयन कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

17 Oct 2025 11:33 am

Published on:

17 Oct 2025 10:36 am

Hindi News / National News / दिवाली से पहले दिल्ली की हवा में घुला जहर, सांसें लेना हुआ मुश्किल, AQI 350 के पार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Elections: CM फेस को लेकर अमित शाह ने कर दिया ऐलान, कहा- जीत के बाद तय करेंगे NDA विधायक, नीतीश से मिलेंगे

amit Shah in Jaipur
राष्ट्रीय

सीट फाइनल नहीं… फिर भी कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की सूची, लालू ने राहुल-खड़गे को घुमाया फोन, हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Elections: क्या नीतीश को नहीं रहा अल्पसंख्यकों पर भरोसा? उतारे सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार

CM Nitish Kumar
राष्ट्रीय

आर्मी कैंप पर ग्रेनेड से हमला, तीन जवान गंभीर रूप से घायल

Attack on Assam Army Camp
राष्ट्रीय

Bihar Elections: मुकेश सहनी को राज्यसभा और 2 MLC सीट का ऑफर, क्या मान जाएंगे सन ऑफ मल्लाह?

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.