‘हाथ में मशाल लिए आत्माओं को बुलाते हैं’, जानें देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे दिवाली मनाते हैं लोग

सिक्किम में दिवाली का यह त्योहार तिहार के नाम से मनाया जाता है। यह खास तौर पर जानवरों के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार भी दिवाली की तरह पांच दिनों तक चलता है। इसे यमपंचक भी कहा जाता है क्योंकि यह मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा है। पांच दिनों के इस त्योहार के पहले दिन कौवों की पूजा कर उन्हें मिठाई और फल खिलाए जाते है। दूसरे दिन कुत्तों को नहलाकर मालाएं पहनाई जाती है। त्योहार के तीसरे दिन गायों को माता के तौर पर पूजा जाता है और चौथे दिन बैलों की पूजा कर के घरों में गीत गाए जाते है। इस त्योहार के आखिरी दिन बहने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्हें सात रंगों के टीकें लगाती है और भाई भी बहनों की रक्षा का वचन देते है।