Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘हाथ में मशाल लिए आत्माओं को बुलाते हैं’, जानें देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे दिवाली मनाते हैं लोग

देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इस दिन शमशान में मां काली की पूजा होती है और अरुणाचल में मक्खन के दिए जलाए जाते है।

3 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 18, 2025

Diwali traditions in different parts of country

देश के अलग अलग हिस्सों में दिवाली की परंपराएं (प्रतीकात्मक तस्वीर)

देशभर में इन दिनों दिवाली के त्योहार की धूम है। चारों तरफ रोशनी और सजावट देखने को मिल रही है। इस साल 20 अक्टूबर, सोमवार के दिन दिवाली मनाई जाएगी। देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार को अलग अलग और अनोखे तरीकों से मनाया जाता है। कहीं पर लोग हाथों में मशाल लिए अपने घरों के बाहर खड़े होते है तो कहीं पर इस दौरान कुत्तों और कौवों की पूजा की जाती है। आइए जानते है देश के किन राज्यों में इस तरह की विशेष परंपराओं के साथ दिवाली मनाई जाती है।

गोवा में सजाया जाता है अखाड़ा

समुद्र तट पर स्थित गोवा राज्य में दिवाली के साथ साथ नरक चतुर्दशी को भी उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश के अन्य हिस्सों में जहां दिवाली पर भगवान राम की पूजा होती है वहीं गोवा में नरक चतुर्दशी के दिन मुख्य रूप में कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। दशहरे पर जैसे कई राज्यों में रावण के पुतले जलाए जाते है उसी तरह नरक चतुर्दशी के दिन गोवा में नरकासुर राक्षक का पुतला जलाया जाता है।

श्मशान में होती है मां काली की पूजा

पश्चिम बंगाल में पहले नवरात्र पर मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है और उसके बाद दिवाली को मां काली की अराधना कर के मनाया जाता है। यहां कोलकाता के कालीघाट मंदिर के पास स्थित केवड़ातला शमशान में जलती चिताओं के बीच मां की पूजा होती है। जब तक शमशान में कोई शव नहीं आता देवी को भोग नहीं चढ़ाया जाता है। पूजा के समय यहां जलने के लिए आने वाली एक चिता भी पंडाल में रखी जाती है। यह एक 150 साल पूरानी परंपरा है जिसकी शुरुआत 1870 में हुई थी।

अरुणाचल में मक्खन के दिए जलाते है

अरुणाचल के सीमावर्ती इलाके तवांग में बहुत ही अनोखे ढंग से दिवाली मनाई जाती है। जहां अन्य जगहों पर रोशनी और पटाखों के साथ दिवाली होती है वहीं तवांग में दिवाली का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना करना है। यहां रहने वाली मोनपा जनजाति के लोग और बौद्ध अनुयायी दिवाली के मौके पर अपने घरों और मठों में मक्खन के दीये जलाते है। यहां पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रोशनी की जाती है और उसी के अनुकूल पटाखे जलाए जाते है। इन विशेष मक्खन के दिपकों को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है।

कुत्तों और कौवों की होती है पूजा

सिक्किम में दिवाली का यह त्योहार तिहार के नाम से मनाया जाता है। यह खास तौर पर जानवरों के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार भी दिवाली की तरह पांच दिनों तक चलता है। इसे यमपंचक भी कहा जाता है क्योंकि यह मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा है। पांच दिनों के इस त्योहार के पहले दिन कौवों की पूजा कर उन्हें मिठाई और फल खिलाए जाते है। दूसरे दिन कुत्तों को नहलाकर मालाएं पहनाई जाती है। त्योहार के तीसरे दिन गायों को माता के तौर पर पूजा जाता है और चौथे दिन बैलों की पूजा कर के घरों में गीत गाए जाते है। इस त्योहार के आखिरी दिन बहने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्हें सात रंगों के टीकें लगाती है और भाई भी बहनों की रक्षा का वचन देते है।

हाथों में मशाल लेकर आत्माओं को बुलाते है लोग

ओडिशा में दिवाली के समय एक बहुत ही अनोखी परंपरा का पालन किया जाता है। इस परंपरा को कौंरिया काठी और बड़बदुआ डाका कहा जाता है। इसके अनुसार, दिवाली के दिन लोग रात में जलती हुई मशालें लेकर अपने घरों के बाहर खड़े होते है और अपने पूर्वजों को याद कर के एक खास मंत्र का जाप करते है। इसके जरिए पूर्वजों को घर आने का न्योता दिया जाता जिससे उनकी आतमाएं अपने घरों में वापस लौट कर अपने लोगों को आशीर्वाद दे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Oct 2025 12:39 pm

Published on:

18 Oct 2025 12:34 pm

Hindi News / National News / ‘हाथ में मशाल लिए आत्माओं को बुलाते हैं’, जानें देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे दिवाली मनाते हैं लोग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले चिराग, कहा- 100 परसेंट स्ट्राइक रेट से जीतना है लक्ष्य

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

27 महीने से नहीं मिला था वेतन… बड़े अधिकारियों से परेशान होकर शख्स ने सरकारी दफ्तर के सामने कर ली आत्महत्या

राष्ट्रीय

आरक्षण की मांग को लेकर इस राज्य में धनतेरस पर बंद की घोषणा, जानिए क्या खुला क्या रहेगा बंद?

Telangana Close
राष्ट्रीय

अदीना मस्जिद जाकर बुरी तरह से ट्रोल हुए युसूफ पठान, BJP के पलटवार के बाद यूजर्स भी बोले- ‘यह एक मंदिर…’

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: महागठबंधन में तकरार शरू! सीट बंटवारे से पहले अब CPI-ML ने जारी की 20 उम्मीदवारों की सूची, देखें LIST

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.