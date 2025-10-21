बिहार में मनाई गई 3000 करोड़ की दिवाली, 115 करोड़ के जले दीपक और 750 करोड़ के पटाखे फूटे

दिवाली के मौके पर घरों में मिठाईयां खाने और पटाखे फोड़ने का सबसे अधिक उत्साह देखने को मिलता है। बिहार के घरों में इन दोनों ही चीजों पर सबसे अधिक खर्चा किया गया। राज्य के हर घर में अगर औसतन 250 रुपए की मिठाई भी अगर आई तो करीब 575 करोड़ रुपए की मिठाईयां बेची गई है। वहीं अगर पटाखों की बात की जाए तो रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 2.30 हिंदूओं के घरों में से 1.5 करोड़ घरों में पटाखे खरीदे गए। इस घरों में औसत 500 रुपये के हिसाब से करीब 750 करोड़ रुपए के पटाखें फोड़े गए।