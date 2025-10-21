Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार में मनाई गई 3000 करोड़ की दिवाली, 115 करोड़ के जले दीपक और 750 करोड़ के पटाखे फूटे

दिवाली के मौके पर बिहार के हर घर में अगर औसतन 250 रुपए की मिठाई भी अगर आई तो करीब 575 करोड़ रुपए की मिठाईयां बेची गई है। इसी तरह लाइट की झालरों पर भी 150 करोड़ रुपए खर्च हुए है। इन सभी को मिला कर राज्य में दिवाली में कुल कारोबार करीब 2200 से तीन हजार करोड़ तक का हुआ है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 21, 2025

Diwali business in bihar

बिहार में दिवाली पर 3000 करोड़ की कमाई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सोमवार को देशभर में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया गया। रोशनी, पटाखें, मिठाइयां और साज सजावट में लोगों ने लाखों रुपये खर्च किए और बाजार को करोड़ो रुपये का फायदा हुआ। अगर सिर्फ बिहार की बात की जाए तो इस साल राज्य में करीब 2200 से तीन हजार करोड़ की दिवाली मनाई गई। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने यह आंकड़ें जारी किए है और इसके अनुसार इस बार लोगों का वोकल फॉर लोकल पर जोर रहा जिसके चलते बाजार को इतना फायदा हुआ।

राज्य में करीब 2.30 करोड़ हिंदू घर

बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 2.80 करोड़ घर है जिसमें 15 से 17 प्रतिशत मुस्लिमों घरों को हटा दे तो हिंदूओं के करीब 2.30 करोड़ घर बचते है जहां दिवाली मनाई गई थी। व्यापार एसोसिएशन के अनुसार, इन परिवारों द्वारा दिवाली पर दीये, कैंडल, बाती और तेल जैसी चीजों पर औसतन 50 रुपए खर्च किए, जिससे 115 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वहीं गणेश लक्ष्मी की मूर्ति का जोड़ा औसतन 50 रुपए में खरीदा गया जिससे भी 115 करोड़ रुपए बाजार के मुनाफे में जुड़े।

575 करोड़ रुपए की मिठाईयां बिकी

दिवाली के मौके पर घरों में मिठाईयां खाने और पटाखे फोड़ने का सबसे अधिक उत्साह देखने को मिलता है। बिहार के घरों में इन दोनों ही चीजों पर सबसे अधिक खर्चा किया गया। राज्य के हर घर में अगर औसतन 250 रुपए की मिठाई भी अगर आई तो करीब 575 करोड़ रुपए की मिठाईयां बेची गई है। वहीं अगर पटाखों की बात की जाए तो रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 2.30 हिंदूओं के घरों में से 1.5 करोड़ घरों में पटाखे खरीदे गए। इस घरों में औसत 500 रुपये के हिसाब से करीब 750 करोड़ रुपए के पटाखें फोड़े गए।

लाइट की झालरों से भी 150 करोड़ की कमाई

अगर रोशनी और साज सजावट की बात की जाए तो पारंपरिक दियों के साथ साथ बिजली की झालरों पर भी लोगों ने काफी खर्चा किया। अगर 150 करोड़ घरों में औसतन 100 रुपए की भी लाइटिंग खरीदी गई तो इससे बाजार को 150 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूजा और सजावट के फूलों पर भी लोगों ने करोड़ो रुपये खर्च किए है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Oct 2025 10:28 am

Hindi News / National News / बिहार में मनाई गई 3000 करोड़ की दिवाली, 115 करोड़ के जले दीपक और 750 करोड़ के पटाखे फूटे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेलंगाना में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी की एनकाउंटर में मौत, डॉक्टर और नर्सों को बचाने के लिए पुलिस ने चलाई गोली

Gun Firing
राष्ट्रीय

Bank Holiday: भाई दूज की छुट्टी कब…अभी और कितने दिन बैंक रहेंगे बंद?

Diwali Bank holiday
मुंबई

पंजाब के पूर्व DGP मुहम्मद मुस्तफा पर बेटे की हत्या का गंभीर आरोप, वीडियो में खोले परिवार के काले राज

राष्ट्रीय

लुधियाना DSP की दंपती से झड़प, कार की टक्कर के बाद उलझे, हुई गाली-गलौच

Ludhiana DSP's car collided with a car
राष्ट्रीय

इमरान खान की बहन की मुश्किलें बढ़ीं, आतंकवाद निरोधी अदालत ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

Alima Khan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.