Diwali Holiday: 20 या 21, किस दिन रहेगी दिवाली की छुट्टी? जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, बैंक

Diwali Holiday 2025: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही सभी में छुट्टियों को लेकर उत्साह बढ़ गया है। 2025 में दिवाली का मुख्य पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर शाम तक चलेगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दिवाली की छुट्टी 20 तारीख को होगी या 21 को?
सरकारी घोषणाओं के अनुसार, अधिकांश राज्यों में 20 अक्टूबर (सोमवार) को ही मुख्य छुट्टी घोषित की गई है, क्योंकि इसी दिन लक्ष्मी पूजन किया जाएगा हालांकि, कुछ स्थानों पर 21 अक्टूबर को भी आधे दिन की छुट्टी या अवकाश दिया जा सकता है, जो स्थानीय परंपराओं पर निर्भर करता है।
अक्टूबर के महीने में दिवाली के साथ-साथ छठ पूजा के कारण छात्रों को लंबी छुट्टियां मिलेंगी। अधिकांश राज्यों में 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, जो कुल 6 दिन की छुट्टी बनती है। इसमें धनतेरस (18 अक्टूबर), नरक चतुर्दशी (19 अक्टूबर), दिवाली (20 अक्टूबर), गोवर्धन पूजा (21 अक्टूबर) और भाई दूज (23 अक्टूबर) शामिल हैं।
दिल्ली-एनसीआर: 20 अक्टूबर को मुख्य छुट्टी, लेकिन कई निजी स्कूल 18 से 23 तक बंद। इसके अलावा 10 अक्टूबर को करवा चौथ पर भी अवकाश।
उत्तर प्रदेश-बिहार: 18-23 अक्टूबर तक छुट्टी, छठ पूजा के लिए 27-28 अक्टूबर को अतिरिक्त अवकाश।
तेलंगाना-आंध्र प्रदेश: 20 अक्टूबर मुख्य, कुल 5-6 दिन की ब्रेक।
पश्चिम बंगाल: दुर्गा पूजा के बाद दिवाली पर 20-21 अक्टूबर तक फोकस।
ये छुट्टियां राज्यवार थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर छात्रों को परिवार के साथ त्योहार मनाने का पूरा मौका मिलेगा।
RBI के अनुसार, दिवाली के लिए 20 और 21 अक्टूबर दोनों दिन अधिकांश शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 20 अक्टूबर को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद समेत लगभग सभी प्रमुख शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के दिन कई राज्यों में कई राज्यों में छुट्टी रहेगी। साथ ही 27-28 अक्टूबर छठ पूजा की छुट्टी रहने वाली है। बैंकों में शारीरिक सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग (नेट बैंकिंग, UPI) उपलब्ध रहेगी।
