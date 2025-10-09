Diwali Holiday: 20 या 21, किस दिन रहेगी दिवाली की छुट्टी? जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, बैंक

RBI के अनुसार, दिवाली के लिए 20 और 21 अक्टूबर दोनों दिन अधिकांश शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 20 अक्टूबर को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद समेत लगभग सभी प्रमुख शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के दिन कई राज्यों में कई राज्यों में छुट्टी रहेगी। साथ ही 27-28 अक्टूबर छठ पूजा की छुट्टी रहने वाली है। बैंकों में शारीरिक सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग (नेट बैंकिंग, UPI) उपलब्ध रहेगी।