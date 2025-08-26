ऑनर किलिंग के लिए रामायण, महाभारत जिम्मेदार, DMK के सहयोगी के बयान पर गरमाई राजनीति

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की सहयोगी पार्टी विदुथलै चिरुथैगल काची (VCK) के नेता वन्नियारासु के एक विवादित बयान ने राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया है। वन्नियारासु ने एक कार्यक्रम में हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत को ऑनर किलिंग के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इन ग्रंथों की विचारधारा और ब्राह्मणवादी मान्यताएं ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ा ऐतराज जताया है, जिससे तमिलनाडु की राजनीति में तनाव बढ़ गया है।