शराबी टीचर की कार ने बाइक सवार को 2 किलोमीटर तक घसीटा, वीडियो वायरल

इस हादसे में बाइक सवार दो व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए। 50 वर्षीय दिनेशभाई वरगीभाई चारे को माथे, आंखों और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें लुनावाड़ा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, 18-21 वर्षीय सुनील मच्छर को गोधरा सिविल अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी बुलाया गया है, जो मौके का मुआयना कर रही है।