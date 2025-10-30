शराबी टीचर की कार ने बाइक सवार को 2 किलोमीटर तक घसीटा, वीडियो वायरल

गुजरात में हिट एंड रन केस (File Photo)
गुजरात के महिसागर जिले के हलोल-शामलाजी हाईवे पर मंगलवार रात एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया। नशे की हालत में कार चला रहे एक सरकारी स्कूल टीचर ने तेज रफ्तार से एक बाइक को ठोक दिया और बाइक सवार व्यक्ति को अपनी कार के बोनेट पर लगभग 2 किलोमीटर तक घसीटता चला। इस दिल दहला देने वाले हादसे का 33 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
घटना नेशनल हाईवे-48 पर मोडासा-लुनावाड़ा रोड के बाकोर इलाके की है। पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी मनीष पटेल वडोदरा के जरोड गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं। वे लुनावाड़ा तहसील के काकाचिया गांव के निवासी हैं। उनके साथ उनके भाई मेहुल पटेल (किसान) भी कार में सवार थे। दोनों शराब के नशे में धुत थे।
इस हादसे में बाइक सवार दो व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए। 50 वर्षीय दिनेशभाई वरगीभाई चारे को माथे, आंखों और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें लुनावाड़ा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, 18-21 वर्षीय सुनील मच्छर को गोधरा सिविल अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी बुलाया गया है, जो मौके का मुआयना कर रही है।
महिसागर के डीएसपी कमलेश वासवा ने बताया, "दोनों आरोपी नशे में थे। मनीष पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (मानव जीवन को खतरे में डालना), 324(2) (लापरवाही से गंभीर चोट पहुंचाना), 109(1) (हत्या का प्रयास), 61(2) (उकसावा) और 324(4) (संपत्ति को नुकसान) के तहत बाकोर थाने में केस दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।
