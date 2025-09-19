Patrika LogoSwitch to English

DUSU Elections 2025: ABVP-NSUI में कांटे की टक्कर! शाम को आने वाले रिजल्ट की काउंटिंग शुरू, कौन मारेगा बाजी?

DUSU Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 की काउंटिंग जारी है। प्रेसिडेंट पद पर ABVP के आर्यन मान, NSUI की जोस्लिन चौधरी और लेफ्ट अलायंस की अंजलि के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।

नई दिल्ली

Devika Chatraj

Sep 19, 2025

DUSU Election
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 (IANS)

Delhi University Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 की काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। नॉर्थ कैंपस के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में भारी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती चल रही है। कुल 21 उम्मीदवार चार प्रमुख पदों - प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पोट पर सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला NSUI की जोस्लिन नंदिता चौधरी, ABVP के आर्यन मान और लेफ्ट अलायंस (SFI-AISA) की अंजलि के बीच देखने को मिल रहा है। वोटर टर्नआउट 39.4% रहा, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है।

काउंटिंग का अपडेट

चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया, "काउंटिंग में 18-20 राउंड लगेंगे, उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। स्टाफ की अच्छी व्यवस्था है और प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। शुरुआती राउंड्स में ABVP और NSUI के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। NSUI ने ABVP पर EVM में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जबकि ABVP ने इसे खारिज करते हुए NSUI की हार की आशंका को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के तहत जीत पर कोई विजय जुलूस या रैली नहीं होगी।

प्रेसिडेंट पोट पर नजरें

DUSU चुनाव हमेशा से ही राष्ट्रीय राजनीति का आईना रहा है। इस बार भी BJP से जुड़े ABVP, कांग्रेस की NSUI और लेफ्ट संगठनों के बीच जमकर जंग छिड़ी है।

प्रेसिडेंट पद के लिए मुख्य दावेदार

  • आर्यन मान (ABVP): पिछले चुनावों में ABVP का दबदबा रहा है। आर्यन को युवाओं में अच्छी पकड़ मानी जा रही है।
  • जोस्लिन नंदिता चौधरी (NSUI): NSUI 2017 के बाद प्रेसिडेंट पद पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। जोस्लिन को महिलाओं का मजबूत समर्थन मिला है।
  • अंजलि (लेफ्ट अलायंस - SFI-AISA): लेफ्ट को इस बार अप्रत्याशित बढ़त मिल सकती है, खासकर कैंपस में सामाजिक मुद्दों पर सक्रियता के कारण।

दो फेज में हुए वोट

18 सितंबर को वोटिंग दो फेज में हुई सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे डे स्कॉलर्स के लिए और शाम 3 से रात 7:30 बजे ईवनिंग स्टूडेंट्स के लिए। 52 कॉलेजों में 700 EVM और 155 बूथ लगाए गए थे। कुल 2.8 लाख वोटरों में से करीब 1 लाख ने वोट डाला। चुनाव शांतिपूर्ण रहा, लेकिन NSUI की ओर से हल्की-फुल्की शिकायतें आईं।

Updated on:

19 Sept 2025 10:11 am

Published on:

19 Sept 2025 10:07 am

Hindi News / National News / DUSU Elections 2025: ABVP-NSUI में कांटे की टक्कर! शाम को आने वाले रिजल्ट की काउंटिंग शुरू, कौन मारेगा बाजी?

