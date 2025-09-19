DUSU Elections 2025: ABVP-NSUI में कांटे की टक्कर! शाम को आने वाले रिजल्ट की काउंटिंग शुरू, कौन मारेगा बाजी?

Delhi University Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 की काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। नॉर्थ कैंपस के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में भारी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती चल रही है। कुल 21 उम्मीदवार चार प्रमुख पदों - प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पोट पर सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला NSUI की जोस्लिन नंदिता चौधरी, ABVP के आर्यन मान और लेफ्ट अलायंस (SFI-AISA) की अंजलि के बीच देखने को मिल रहा है। वोटर टर्नआउट 39.4% रहा, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है।