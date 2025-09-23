साउथ के सुपरस्टार्स कर रहे थे टैक्स चोरी?… DRI ने इन दो अभिनेताओं के घर पर मारा छापा

लक्जरी कारों पर टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) और सीमा शुल्क अधिकारियों ने नुमखोर नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। केरल इस अभियान का केंद्र माना जा रहा है। इसी कड़ी में तिरुआनंतपुरम, एरनाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में 30 जगहों पर उच्च-स्तरीय निरीक्षण किया जा रहा है। इसी दौरान मशहूर अभिनेताओं पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान के घरों पर भी छापेमारी की खबर सामने आई है।
कोच्ची स्थित दोनों अभिनेताओं के घरों पर मंगलवार को की गई यह छापेमारी भूटान से लाए गए वाहनों के संबंध में की गई थी। इस दौरान राज्य का मोटर वाहन विभाग डीआरआई टीम के साथ मौजूद रहा। इनके अलावा केरल के कई हाई प्रोफाइल लोग भी जांच टीम के रडार पर माने जा रहे है। इसका मतलब है कि इन दोनों अभिनेताओं के बाद राज्य के अन्य महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा सकती है। हालांकि इस जांच के दौरान अभिनेताओं के घर पर जांच टीम को कोई संदिग्ध वाहन नहीं मिले है।
डीआरआई के अधिकारियों के मुताबिक, इस जांच के दौरान मिले संदिग्ध वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिकों को नोटिस भेज कर वाहनों के संबंधित कागजात पेश करने के लिए कहा जाएगा। जांचकर्ताओं ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि, आठ तरह के हाई-एंड वाहन भूटान के रास्ते भारत में आयात किया गया है और उन पर टैक्स चोरी की गई है। जांच टीम ने बताया कि, इन वाहनों को पहले हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत किया जाता है फिर उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों में ले जाने और उनकी उत्पत्ति छिपाने के लिए उनकी पंजीकरण संख्या को बदल दिया जाता है। इसी तरह हाल ही आठ गाड़ियां भारत लाई गई है जिनकी तलाश के लिए यह छापेमारी की जा रही है।