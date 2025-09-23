साउथ के सुपरस्टार्स कर रहे थे टैक्स चोरी?… DRI ने इन दो अभिनेताओं के घर पर मारा छापा

डीआरआई के अधिकारियों के मुताबिक, इस जांच के दौरान मिले संदिग्ध वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिकों को नोटिस भेज कर वाहनों के संबंधित कागजात पेश करने के लिए कहा जाएगा। जांचकर्ताओं ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि, आठ तरह के हाई-एंड वाहन भूटान के रास्ते भारत में आयात किया गया है और उन पर टैक्स चोरी की गई है। जांच टीम ने बताया कि, इन वाहनों को पहले हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत किया जाता है फिर उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों में ले जाने और उनकी उत्पत्ति छिपाने के लिए उनकी पंजीकरण संख्या को बदल दिया जाता है। इसी तरह हाल ही आठ गाड़ियां भारत लाई गई है जिनकी तलाश के लिए यह छापेमारी की जा रही है।