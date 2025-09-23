Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

साउथ के सुपरस्टार्स कर रहे थे टैक्स चोरी?… DRI ने इन दो अभिनेताओं के घर पर मारा छापा

लक्जरी कारों पर टैक्स चोरी के मामले में मशहूर अभिनेताओं पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान के घरों पर छापेमारी की गई।

भारत

Himadri Joshi

Sep 23, 2025

Dulquer Salmaan and Prithviraj Sukumaran
दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लक्जरी कारों पर टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) और सीमा शुल्क अधिकारियों ने नुमखोर नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। केरल इस अभियान का केंद्र माना जा रहा है। इसी कड़ी में तिरुआनंतपुरम, एरनाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में 30 जगहों पर उच्च-स्तरीय निरीक्षण किया जा रहा है। इसी दौरान मशहूर अभिनेताओं पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान के घरों पर भी छापेमारी की खबर सामने आई है।

ये भी पढ़ें

मुश्किल में फंसे एक्टर रणबीर कपूर, इस फिल्म के सीन को लेकर NHRC ने भेजा नोटिस
राष्ट्रीय
NHRC send notice to Ranbir kapoor

भूटान से लाए गए वाहनों के संबंध में छापेमारी

कोच्ची स्थित दोनों अभिनेताओं के घरों पर मंगलवार को की गई यह छापेमारी भूटान से लाए गए वाहनों के संबंध में की गई थी। इस दौरान राज्य का मोटर वाहन विभाग डीआरआई टीम के साथ मौजूद रहा। इनके अलावा केरल के कई हाई प्रोफाइल लोग भी जांच टीम के रडार पर माने जा रहे है। इसका मतलब है कि इन दोनों अभिनेताओं के बाद राज्य के अन्य महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा सकती है। हालांकि इस जांच के दौरान अभिनेताओं के घर पर जांच टीम को कोई संदिग्ध वाहन नहीं मिले है।

भूटान के रास्ते भारत लाई गई आठ गाडियां

डीआरआई के अधिकारियों के मुताबिक, इस जांच के दौरान मिले संदिग्ध वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिकों को नोटिस भेज कर वाहनों के संबंधित कागजात पेश करने के लिए कहा जाएगा। जांचकर्ताओं ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि, आठ तरह के हाई-एंड वाहन भूटान के रास्ते भारत में आयात किया गया है और उन पर टैक्स चोरी की गई है। जांच टीम ने बताया कि, इन वाहनों को पहले हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत किया जाता है फिर उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों में ले जाने और उनकी उत्पत्ति छिपाने के लिए उनकी पंजीकरण संख्या को बदल दिया जाता है। इसी तरह हाल ही आठ गाड़ियां भारत लाई गई है जिनकी तलाश के लिए यह छापेमारी की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Sept 2025 03:39 pm

Published on:

23 Sept 2025 03:03 pm

Hindi News / National News / साउथ के सुपरस्टार्स कर रहे थे टैक्स चोरी?… DRI ने इन दो अभिनेताओं के घर पर मारा छापा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.