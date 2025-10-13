ममता के बाद एक और TMC नेता ने रेप पर दिया शर्मनाक बयान, कहा- हर देश में होता है ऐसा

तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष (फोटो- आईएएनएस)
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हाल ही एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। पूरे देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे है। इसी बीच हाल ही में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस मामले को लेकर एक बेतुका बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने रात में पीड़िता के बाहर होने पर सवाल उठाए थे। ममता के बाद अब उन्हीं की पार्टी की एक और महिला नेता ने इस मामले पर विवादित बयान दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, ऐसा कोई समाज या राष्ट्र नहीं है, जहां ऐसे मामले नहीं होते।
सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए दस्तीदार ने कहा, किसी भी समाज में ऐसे एक या दो मामले होंगे, आपको दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जहां ऐसा न होता हो। साथ ही दस्तीदार ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपराजिता विधेयक पारित कर दिया है, हालांकि, इसे अभी राष्ट्रपति से मंजूरी मिलनी बाकी है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि यह एक जघन्य अपराध है। हम चाहते हैं कि अपराधी को सजा मिले। हमने पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता विधेयक पारित किया था और फिर यह दिल्ली गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अनुमति नहीं दी। यह राष्ट्रपति के पास पड़ा है। सरकार जो कहती है, राष्ट्रपति वही करते हैं। हमारी मांग के बावजूद इसे पारित नहीं किया गया। इसलिए इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है।
दस्तीदार से पहले सीएम ममता ने भी इस मामले को लेकर विवादित बातें कही थी। सीएम ने घटना पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि, छात्रा एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। वह रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आ गई। जहां तक मुझे पता है, यह घटना एक वन क्षेत्र में हुई। जांच जारी है। मैं इस घटना को देखकर स्तब्ध हूं, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों को भी अपने छात्रों का ध्यान रखना चाहिए। ममता ने आगे कहा कि, रात के समय छात्राओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सीएम ममता का यह बयान सामने आने के बाद से ही उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद इस बयान पर सफाई देते हुए ममता ने कहा कि इसे गलत तरीके से पेश किया गया है।
दरअसल, 10 अक्टूबर को ओडिशा की द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान कुछ बदमाशों उनका पीछा करने लगे और फिर उसके दोस्त को डरा कर वहां से भगा दिया। आरोपी पीड़िता को दुर्गापुर स्थित कॉलेज परिसर के पास के जंगल के इलाके में ले गए और उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था। पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
