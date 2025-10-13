ममता के बाद एक और TMC नेता ने रेप पर दिया शर्मनाक बयान, कहा- हर देश में होता है ऐसा

दस्तीदार से पहले सीएम ममता ने भी इस मामले को लेकर विवादित बातें कही थी। सीएम ने घटना पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि, छात्रा एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। वह रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आ गई। जहां तक ​मुझे पता है, यह घटना एक वन क्षेत्र में हुई। जांच जारी है। मैं इस घटना को देखकर स्तब्ध हूं, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों को भी अपने छात्रों का ध्यान रखना चाहिए। ममता ने आगे कहा कि, रात के समय छात्राओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सीएम ममता का यह बयान सामने आने के बाद से ही उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद इस बयान पर सफाई देते हुए ममता ने कहा कि इसे गलत तरीके से पेश किया गया है।