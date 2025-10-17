दुर्गापुर रेप केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों में से एक निकला पीड़िता का बॉयफ्रेंड

पुलिस का कहना है कि पीड़िता और उसके बॉयफ्रेंड ने बार बार बयान बदल कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की है। पीड़िता के बयान के अनुसार, पुलिस ने मामले की जांच शुरु की और एक के बाद एक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पीड़िता के बॉयफ्रेंड का भी बयान दर्ज किया गया। लेकिन उसने कई बार अपने बयान बदले जिससे पुलिस को शक हुआ और फिर मंगलवार को उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब तक छह लोग गिरफ्तार हो चुके है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस अपराध में केवल एक व्यक्ति शामिल था।