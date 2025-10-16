Patrika LogoSwitch to English

‘वह मेरे लिए मां जैसी’… दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता ने सीएम ममता से मांगी माफी, पहले बताया था औरंगजेब

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तुलना औरंगजेब से करने वाले अपने बयान के लिए दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैं उनके चरणों में कोटी कोटी प्रणाम करूंगा।

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 16, 2025

CM Mamata Banerjee

सीएम ममता बनर्जी (फोटो- एएनआई)

दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से माफी मांगते हुए उन्हें अपनी मां समान बताया है। दरअसल सीएम ममता ने हाल ही रेप पीड़िता को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वह लड़की रात के समय बाहर कैसे थी। पीड़िता के पिता ने ममता के इस बयान की आलोचना करते हुए उनकी सरकारी की तुलना औरंगजेब के शासन से की थी। लेकिन इसके दो ही दिन बाद अब उन्होंने अपना रुख बदलते हुए सीएम ममता से माफी मांगी है और उनसे बेटी को न्याय दिलाने की अपील की है।

मैं उनके चरणों में कोटी कोटी प्रणाम करूंगा

बुधवार को मीडिया बातचीत के दौरान पीड़िता के पिता ने कहा, ममता बनर्जी मेरे लिए मां के समान हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैं उनके चरणों में कोटी कोटी प्रणाम करूंगा, बस मैं उनसे यही विनती करता हूं कि मेरी बेटी को न्याय दिलाने में मदद करे। वहीं इससे पहले सोमवार को पीड़िता के पिता ने ममता के लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलने देने वाले बयान पर आपत्ती जताते हुए कहा था कि उन्हें पश्चिम बंगाल में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है।

पहले सीएम ममता को बताया औरंगज़ेब

उन्होंने आगे कहा, ऐसा लगता है कि बंगाल पर औरंगज़ेब का शासन है। मैं अपनी बेटी को वापस ओडिशा ले जाना चाहता हूं। उसकी जान पहले और करियर बाद में है। वहीं बुधवार को अपने इस बयान के लिए माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि, वह अपनी बेटी को स्वस्थ होने के बाद डॉक्टरों की सलाह से ही घर ले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं इस मामले में CBI जांच की मांग कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह सही होगा। लेकिन यह राज्य प्रशासन पर भी निर्भर करता है।

कॉलेज परिसर के पास हुआ था पीड़िता का रेप

दरअसल, 10 अक्टूबर को ओडिशा की द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान कुछ बदमाशों उनका पीछा करने लगे और फिर उसके दोस्त को डरा कर वहां से भगा दिया। आरोपी पीड़िता को दुर्गापुर स्थित कॉलेज परिसर के पास के जंगल के इलाके में ले गए और उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था। पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

