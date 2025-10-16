‘वह मेरे लिए मां जैसी’… दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता ने सीएम ममता से मांगी माफी, पहले बताया था औरंगजेब

दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से माफी मांगते हुए उन्हें अपनी मां समान बताया है। दरअसल सीएम ममता ने हाल ही रेप पीड़िता को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वह लड़की रात के समय बाहर कैसे थी। पीड़िता के पिता ने ममता के इस बयान की आलोचना करते हुए उनकी सरकारी की तुलना औरंगजेब के शासन से की थी। लेकिन इसके दो ही दिन बाद अब उन्होंने अपना रुख बदलते हुए सीएम ममता से माफी मांगी है और उनसे बेटी को न्याय दिलाने की अपील की है।