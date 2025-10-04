जेल में चल रहा था दशहरा का जश्न, फिल्मी स्टाइल में भागे कैदी, कंबल की मदद से ऐसे हुए फरार

हाई-सिक्योरिटी चौद्वार सर्कल जेल से दो कैदी फरार हो गए (photo - IANS)
ओड़िशा के कटक जिले के हाई-सिक्योरिटी चौद्वार सर्कल जेल से शुक्रवार की सुबह दो हत्या और डकैती के आरोपित कैदी फरार हो गए। यह वाकया तब हुआ जब जेल में अफसर और बाकी कैदी दशहरा की रात जश्न मना रहे थे। दोनों कैदियों की पहचान राजा साहनी और चंद्रकांत कुमार के रूप में हुई, दोनों बिहार के निवासी हैं। जनवरी में जाजपुर जिले में एक आभूषण की दुकान लूटने और दो लोगों की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में उन्हें हाई-सिक्योरिटी जेल में लाया गया था और जेल की दो अलग-अलग हाई-सिक्योरिटी सेल में रखा गया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना लगभग रात 1:30 बजे हुई। इस वक़्त जेल में दशहरा का जश्न मनाया जा रहा था। इस घटना की जांच के लिए जेल निदेशक सुशांत कुमार नाथ ने जेल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि दोनों कैदियों ने अपनी कोठरी की लोहे की सलाखों को आरी से काटा और अपने कंबलों को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर जेल की दीवार पर चढ़कर भाग गए।
कैदियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, और कथित लापरवाही के आरोप में दो वरिष्ठ जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही यह जांच भी शुरू की गई है कि कैदियों ने अपनी कोठरी में आरी कैसे लाकर लोहे की सलाखें काटीं और यह कैसे वार्ड में तैनात स्टाफ की नजर से बच गया।
डीजी नाथ ने कहा, “सुरक्षा में चूक और लापरवाही के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यदि हमें पता चलता है कि किसी जेल अधिकारी ने इन दो अपराधियों के साथ मिलीभगत की, तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। जेल की सुरक्षा हमारी प्राथमिक चिंता है।”
कटक पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है और भागे हुए कैदियों की सूचना देने वाले को 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। कटक और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कटक पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, दोनों कैदियों को आखिरी बार सुबह लगभग 3 बजे चौद्वार के चुदाखिया क्षेत्र में देखा गया था। पुलिस का कहना है कि यह जोड़ी बिहार, झारखंड या बंगाल की ओर बढ़ सकती है।
इस घटना ने चौद्वार जेल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जहां कई अंडरट्रायल और हाई-प्रोफाइल मामलों में दोषी पाए गए लोग रखे जाते हैं। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा और उसे मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।
