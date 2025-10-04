जेल में चल रहा था दशहरा का जश्न, फिल्मी स्टाइल में भागे कैदी, कंबल की मदद से ऐसे हुए फरार

ओड़िशा के कटक जिले के हाई-सिक्योरिटी चौद्वार सर्कल जेल से शुक्रवार की सुबह दो हत्या और डकैती के आरोपित कैदी फरार हो गए। यह वाकया तब हुआ जब जेल में अफसर और बाकी कैदी दशहरा की रात जश्न मना रहे थे। दोनों कैदियों की पहचान राजा साहनी और चंद्रकांत कुमार के रूप में हुई, दोनों बिहार के निवासी हैं। जनवरी में जाजपुर जिले में एक आभूषण की दुकान लूटने और दो लोगों की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में उन्हें हाई-सिक्योरिटी जेल में लाया गया था और जेल की दो अलग-अलग हाई-सिक्योरिटी सेल में रखा गया था।