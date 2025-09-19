Patrika LogoSwitch to English

DUSU Election 2025: ABVP की प्रचंड जीत पर अमित शाह और किरण रिजिजू समेत इन भाजपा नेताओं ने दी बधाई

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव ABVP की जीत पर अमित शाह समेत कई भाजपा नेताओं ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर बधाई दी।

भारत

Himadri Joshi

Sep 19, 2025

BJP leaders congratulated ABVP
भाजपा नेताओं ने एबीवीपी को बधाई दी (फोटो- एक्स पोस्ट)

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में इस साल ABVP ने प्रचंड जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद समेत तीन पदों पर ABVP के उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया तो वहीं NSUI सिर्फ एक पद पर सिमट कर रह गई। इन चुनावों में ABVP के आर्यन मान दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए प्रेसिडेंट चुने गए। आर्यन ने 28,841 वोटों से जीत हासिल कर NSUI की जोसलीन नंदिता चौधरी को 16,196 से वोटों से हराया। आर्यन के अलावा ABVP के कुणाल चौधरी ने 20,554 वोटों से सेक्रेटरी पद और दीपिका झा ने 18,500 वोटों से जॉइंट सेक्रेटरी पद पर जीत हासिल की। ABVP की इस लहर में NSUI के अकेले उम्मीदवार राहुल झांसला ने 29,339 वोटों से वाइस प्रेसिडेंट पद जीता।

बीजेपी नेताओं ने ABVP की जीत पर दी बधाई

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के वैचारिक गुरु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन है। इसी के चलते ABVP की जीत को भगवा की जीत से जोड़ कर देखा जा रहा है। भाजपा में भी ABVP की इस शानदार जीत को लेकर काफि खुशी देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू समेत कई भाजपा नेताओं ने ABVP को इस जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है।

DUSU Election 2025: कौन है ABVP की लहर के बीच एक पद जीत कर NSUI की इज्जत बचाने वाले राहुल झांसला
राष्ट्रीय
Delhi University new Vice President Rahul Jhansala

यह राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब- शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए ABVP से जीत हासिल करने वाले छात्रों को बधाई दी। शाह ने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष आर्यन मान समेत ABVP से जीत हासिल करने वाले अन्य छात्र नेता भी नजर आ रहे है। शाह ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई। यह जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस विजय से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और अधिक गति मिलेगी।

रिजिजू ने जीते हुए छात्रों के साथ शेयर की फोटो

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर एबीवीपी की जीत पर खुशी जाहिर की। रिजिजू ने जीते हुए छात्रों के साथ ली गई एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ABVP ने DUSU में जीत हासिल की है। ABVP के सभी विजयी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और सभी शुभचिंतकों को बधाई। इनके अलावा राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भी पोस्ट शेयर कर ABVP को जीत की बधाई दी। उन्होंने लिखा, ABVP के प्रत्याशियों की प्रचंड जीत पर हार्दिक बधाई। यह ज्ञान-चरित्र-एकता के संस्कार और राष्ट्रवाद के संकल्प पर #GenZ के अटूट भरोसे का नतीजा है। राजस्थान के छात्र-छात्राओं का विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने प्रदेश और मेरे सम्मान का मान रखा।

Hindi News / National News / DUSU Election 2025: ABVP की प्रचंड जीत पर अमित शाह और किरण रिजिजू समेत इन भाजपा नेताओं ने दी बधाई

