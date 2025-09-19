DUSU Election 2025: ABVP की प्रचंड जीत पर अमित शाह और किरण रिजिजू समेत इन भाजपा नेताओं ने दी बधाई

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में इस साल ABVP ने प्रचंड जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद समेत तीन पदों पर ABVP के उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया तो वहीं NSUI सिर्फ एक पद पर सिमट कर रह गई। इन चुनावों में ABVP के आर्यन मान दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए प्रेसिडेंट चुने गए। आर्यन ने 28,841 वोटों से जीत हासिल कर NSUI की जोसलीन नंदिता चौधरी को 16,196 से वोटों से हराया। आर्यन के अलावा ABVP के कुणाल चौधरी ने 20,554 वोटों से सेक्रेटरी पद और दीपिका झा ने 18,500 वोटों से जॉइंट सेक्रेटरी पद पर जीत हासिल की। ABVP की इस लहर में NSUI के अकेले उम्मीदवार राहुल झांसला ने 29,339 वोटों से वाइस प्रेसिडेंट पद जीता।