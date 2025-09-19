DUSU Election 2025: कौन है ABVP की लहर के बीच एक पद जीत कर NSUI की इज्जत बचाने वाले राहुल झांसला

झांसला को आठवे राउंड तक 17 हजार से ज्यादा वोट मिल चुके थे, जबकि एबीवीपी के उम्मीदवार गोविंद तनवर सिर्फ 7,643 वोटों तक ही सीमट के रह गए थे। 24 वर्षीय राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बौद्ध अध्ययन विभाग के छात्र हैं। राहुल मूल रूप से अलवर के रहने वाले हैं और उन्होंने 29,339 वोटो के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर जीत हासिल की है। झांसला की वेबसाइट के अनुसार, वह राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्र नेता है, जो छात्र अधिकारों, युवा सशक्तिकरण और प्रभावशाली राजनीतिक सक्रियता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। अपनी जीत पर बात करते हुए झांसला ने कहा कि मैं मेरी जीत मेरी टीम को समर्पित करता हूं।