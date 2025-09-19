Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

DUSU Election 2025: कौन है ABVP की लहर के बीच एक पद जीत कर NSUI की इज्जत बचाने वाले राहुल झांसला

जाने कौन है राहुल झांसला जिन्होनें दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर के एनएसयूआई का खाता खोला।

भारत

Himadri Joshi

Sep 19, 2025

Delhi University new Vice President Rahul Jhansala
दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए उपाध्यक्ष राहुल झांसला (फोटो - एक्स पोस्ट)

दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों में इस साल एबीवीपी का दबदबा कायम रहा है। एबीवीपी ने इस बार अध्यक्ष समेत तीन पदों पर जीत हासिल की जबकि एनएसयूआई सिर्फ एक पद तक ही सिमट कर रह गई। इन चुनावों में हरियाणा के बहादुरगढ़ के आर्यन मान ने 28,841 वोटों के साथ अध्यक्ष पद पर बाजी मारी। मान के अलावा एबीवीपी की दीपिका झा ने संयुक्त सचिव पद और कुणाल चौधरी ने सचिव पद पर जीत हासिल की। एनएसयूआई के खाते में इस बार सिर्फ एक उपाध्यक्ष पद आया जिस पर राहुल झांसला ने जीत दर्ज कराई है। आइए जानते है कौन है राहुल झांसला जिन्होंने एक पद हासिल कर के इन चुनावों में एनएसयूआई का खाता खोला।

29,339 वोटो से झांसला ने हासिल की जीत

झांसला को आठवे राउंड तक 17 हजार से ज्यादा वोट मिल चुके थे, जबकि एबीवीपी के उम्मीदवार गोविंद तनवर सिर्फ 7,643 वोटों तक ही सीमट के रह गए थे। 24 वर्षीय राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बौद्ध अध्ययन विभाग के छात्र हैं। राहुल मूल रूप से अलवर के रहने वाले हैं और उन्होंने 29,339 वोटो के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर जीत हासिल की है। झांसला की वेबसाइट के अनुसार, वह राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्र नेता है, जो छात्र अधिकारों, युवा सशक्तिकरण और प्रभावशाली राजनीतिक सक्रियता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। अपनी जीत पर बात करते हुए झांसला ने कहा कि मैं मेरी जीत मेरी टीम को समर्पित करता हूं।

ये भी पढ़ें

DUSU Election: तीन सीटों पर जीती ABVP, जानिए कौन हैं आर्यन मान जो बने नए अध्यक्ष?
राष्ट्रीय
aryan mann

कई छात्रों आंदोलनों का हिस्सा रहे झांसला

झांसला पिछले दो सालों से यूनिवर्सिटी में छात्र के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे है। इस दौरान झांसला ने छात्रों हितों में कई आंदोलन भी किए। राजस्थान का होने के चलते झांसला को राज्य के छात्र समुदाय के साथ साथ पूर्वांचल के छात्रों का भी समर्थन प्राप्त है। झांसला ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज से ग्रेजुएट की पढ़ाई की है। इस दौरान वह कई भूख हड़तालों और छात्रों आंदोलनों का हिस्सा बने। यूनिवर्सिटी परिसर के मुद्दों को लेकर झांसला ने बड़े पैमाने पर आंदोलनों का आयोजन किया जिसने प्रशासन का ध्यान उन मुद्दों की तरफ आकर्षित किया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Sept 2025 04:55 pm

Published on:

19 Sept 2025 04:40 pm

Hindi News / National News / DUSU Election 2025: कौन है ABVP की लहर के बीच एक पद जीत कर NSUI की इज्जत बचाने वाले राहुल झांसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.