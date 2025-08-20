भूकंप के झटकों से कांपी धरती, भारत से पाकिस्तान तक महसूस हुए झटके

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहला झटका सुबह 3:27 बजे और दूसरा 4:39 बजे महसूस किया गया। वहीं, पाकिस्तान में भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में था, जहां सुबह 2:38 बजे 3.7 तीव्रता का झटका आया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, चित्राल और एबटाबाद जैसे शहरों में लोगों ने झटके महसूस किए और दहशत में घरों से बाहर निकल आए।