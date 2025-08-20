Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भूकंप के झटकों से कांपी धरती, भारत से पाकिस्तान तक महसूस हुए झटके

Chamba Earthquake: हिमाचल प्रदेश के चंबा और पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमचाल में इसकी तीव्रता 4.0 और 3.3, जबकि पाकिस्तान में 3.7 दर्ज की गई।

शिमला

Devika Chatraj

Aug 20, 2025

Earthquake
हिमाचल में भूकंप के झटके (File Photo)

Earthquake: आज सुबह भारत के हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी देश पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) और पाकिस्तान के मौसम विभाग के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर हिमाचल प्रदेश के चंबा में 4.0 और 3.3, जबकि पाकिस्तान में 3.7 दर्ज की गई।

हिमाचल के चंबा में महसूस हुए झटके

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहला झटका सुबह 3:27 बजे और दूसरा 4:39 बजे महसूस किया गया। वहीं, पाकिस्तान में भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में था, जहां सुबह 2:38 बजे 3.7 तीव्रता का झटका आया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, चित्राल और एबटाबाद जैसे शहरों में लोगों ने झटके महसूस किए और दहशत में घरों से बाहर निकल आए।

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी जानकारी

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, पाकिस्तान में भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 190 किलोमीटर की गहराई पर था, जबकि चंबा में यह 10 किलोमीटर की गहराई पर था। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल और हिंदूकुश क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित होने के कारण भूकंप के लिए संवेदनशील हैं।

जान-माल को कोई हानि नहीं

फिलहाल, भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगहों से जान-माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आपात स्थिति में अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है। यह घटना इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों की संवेदनशीलता को फिर से रेखांकित करती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2025 09:47 am

Published on:

20 Aug 2025 09:23 am

Hindi News / National News / भूकंप के झटकों से कांपी धरती, भारत से पाकिस्तान तक महसूस हुए झटके

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.