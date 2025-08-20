भूकंप के झटकों से कांपी धरती, भारत से पाकिस्तान तक महसूस हुए झटके

Earthquake: आज सुबह भारत के हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी देश पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) और पाकिस्तान के मौसम विभाग के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर हिमाचल प्रदेश के चंबा में 4.0 और 3.3, जबकि पाकिस्तान में 3.7 दर्ज की गई।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहला झटका सुबह 3:27 बजे और दूसरा 4:39 बजे महसूस किया गया। वहीं, पाकिस्तान में भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में था, जहां सुबह 2:38 बजे 3.7 तीव्रता का झटका आया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, चित्राल और एबटाबाद जैसे शहरों में लोगों ने झटके महसूस किए और दहशत में घरों से बाहर निकल आए।
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, पाकिस्तान में भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 190 किलोमीटर की गहराई पर था, जबकि चंबा में यह 10 किलोमीटर की गहराई पर था। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल और हिंदूकुश क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित होने के कारण भूकंप के लिए संवेदनशील हैं।
फिलहाल, भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगहों से जान-माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आपात स्थिति में अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है। यह घटना इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों की संवेदनशीलता को फिर से रेखांकित करती है।