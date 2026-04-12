जम्मू-कश्मीर के डोडा में हिली धरती, रिक्टर पैमाने पर 4.6 रही भूकंप की तीव्रता

Earthquake In Jammu Kashmir: रविवार की सुबह जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाके अचानक हिल उठे। डोडा जिले में तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह का वक्त था, ज्यादातर लोग सो रहे थे, तभी धरती के हिलने से अफरा-तफरी मच गई। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए और खुली जगहों की ओर भागे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई। झटके सुबह करीब 4 बजकर 32 मिनट पर आए। हालांकि राहत की बात ये है कि अब तक किसी बड़े नुकसान या जान-माल की हानि की खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल डोडा और आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लोग जरूर डरे हुए हैं, लेकिन राहत की बात ये है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।