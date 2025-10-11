अनिल अंबानी ग्रुप पर ED का एक्शन, CFO अशोक पाल फर्जी बैंक गारंटी केस में गिरफ्तार

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि अशोक पाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत हिरासत में लिया गया है। यह मामला ओडिशा आधारित कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिस पर फर्जी बैंक गारंटी जारी करने का आरोप है। इस रैकेट के जरिए ग्रुप की सहायक कंपनियों, जैसे रिलायंस एनयू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) लिमिटेड (पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती) को फायदा पहुंचाया गया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जमा की गई 68.2 करोड़ रुपये की गारंटी नकली पाई गई।