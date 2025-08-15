स्वतंत्रता दिवस पर ED ने पकड़ी बड़ी खेप, देशभर से बरामद किया 6.75 किलो सोना और करोड़ो की नगदी

बेंगलुरु जोनल कार्यालय की टीम ने कारवार विधायक सतीश कृष्ण सैल और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों व संस्थाओं के खिलाफ जांच के तहत यह कार्रवाई की। सतीश सैल को बेंगलुरु की विशेष अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने लौह अयस्क के अवैध निर्यात के मामले में पहले ही दोषी ठहराया है। ईडी की जांच भारतीय दंड संहिता-1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 के तहत दर्ज अपराधों पर आधारित है।