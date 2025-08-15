Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

स्वतंत्रता दिवस पर ED ने पकड़ी बड़ी खेप, देशभर से बरामद किया 6.75 किलो सोना और करोड़ो की नगदी

ED ने गोवा, मुंबई और दिल्ली में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.68 करोड़ रुपये की नकदी, 6.75 किलोग्राम सोना और 14.13 करोड़ रुपये के बैंक खातों को सीज किया है।

भारत

Devika Chatraj

Aug 15, 2025

ED Raid
ED की छापेमारी (File Photo)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लौह अयस्क के अवैध निर्यात से जुड़े धन शोधन मामले में गोवा, मुंबई, कारवार और दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 13 और 14 अगस्त को चलाए गए तलाशी अभियान में ईडी ने 1.68 करोड़ रुपये की नकदी, 6.75 किलोग्राम सोना और 14.13 करोड़ रुपये के बैंक खातों को सीज किया है।

बेंगलुरु जोनल कार्यालय की टीम ने कारवार विधायक सतीश कृष्ण सैल और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों व संस्थाओं के खिलाफ जांच के तहत यह कार्रवाई की। सतीश सैल को बेंगलुरु की विशेष अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने लौह अयस्क के अवैध निर्यात के मामले में पहले ही दोषी ठहराया है। ईडी की जांच भारतीय दंड संहिता-1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 के तहत दर्ज अपराधों पर आधारित है।

86.78 करोड़ का अवैध निर्यात

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि सतीश सैल ने 2010 में बेलेकेरी बंदरगाह के अधिकारियों और कुछ व्यावसायिक संस्थाओं के साथ मिलकर 1.25 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क का अवैध निर्यात किया। यह अयस्क अकोला वन विभाग के जब्ती आदेशों के अधीन था। इस अवैध निर्यात का कुल मूल्य 86.78 करोड़ रुपये आंका गया है।

छापेमारी में बरामदगी

  • सतीश सैल के आवास से 1.41 करोड़ रुपये नकद।
  • लाल महल लिमिटेड के कार्यालय से 27 लाख रुपये नकद।
  • सैल परिवार के बैंक लॉकर से 6.75 किलोग्राम सोने के आभूषण और सिक्के।
  • मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, सतीश सैल और आशापुरा माइनकेम लिमिटेड के बैंक खातों में जमा 14.13 करोड़ रुपये फ्रीज।

अहम दस्तावेज जब्त

तलाशी के दौरान ईडी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज, ईमेल और अन्य रिकॉर्ड भी जब्त किए, जो जांच को और मजबूत करेंगे। ईडी ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध निर्यात और धन शोधन के नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

आगे की जांच जारी

ईडी ने स्पष्ट किया कि सतीश सैल और अन्य संलिप्त व्यक्तियों व संस्थाओं के खिलाफ जांच जारी रहेगी। यह मामला अवैध खनन और निर्यात के बड़े रैकेट का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तार कई शहरों से जुड़े हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ED

Updated on:

15 Aug 2025 04:39 pm

Published on:

15 Aug 2025 04:38 pm

Hindi News / National News / स्वतंत्रता दिवस पर ED ने पकड़ी बड़ी खेप, देशभर से बरामद किया 6.75 किलो सोना और करोड़ो की नगदी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.