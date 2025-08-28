Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

ED को देखते ही दीवार फांदकर भागने वाले TMC विधायक की बुआ की भी बढ़ेंगी मुश्किलें! सामने आई बड़ी वजह

तृणमूल कांग्रेस विधायक जीवन कृष्ण साहा के भागने के बाद अब उनकी बुआ माया साहा भी ईडी के रडार पर! स्कूल भर्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में ईडी ने माया साहा से की पूछताछ। माया साहा ने अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन ईडी ने उनके बयान दर्ज कर भतीजे से आमने-सामने पूछताछ की संभावना जताई है। इससे पहले साहा को भी गिरफ्तार किया गया था और 2023 में सीबीआई ने भी उनसे पूछताछ की थी।

कोलकाता

Mukul Kumar

Aug 28, 2025

बीरभूम जिले के सैंथिया नगर पालिका की तृणमूल पार्षद माया साहा। (फोटो- IANS)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ ही दिनों पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि ED को देखते ही साहा दीवार फांदकर भागने लगे थे। हालांकि, अधिकारियों ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया था। अब कृष्ण साहा की बुआ की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

केंद्रीय एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि ईडी ने गुरुवार को स्कूल भर्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में विधायक की बुआ माया साहा से भी पूछताछ की।

चंडीगढ़-मनाली NH पर 50 KM लंबा जाम, ट्रक ड्राइवरों ने बताई अपनी पीड़ा; उधर नए IMD अलर्ट से सबकी धड़कनें तेज!
राष्ट्रीय
image

बता दें कि बीरभूम जिले के सैंथिया नगर पालिका की तृणमूल पार्षद हैं। अधिकारी ने कहा कि विधायक की बुआ पार्टी की एक वरिष्ठ नेता भी हैं। हमें पता चला है कि उनका नाम जमीन हड़पने के कई मामलों में शामिल है।

माया ने क्या कहा?

हालांकि, माया ने दावा किया कि वह एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थीं। सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, माया साहा ने कहा कि भ्रष्टाचार का पैसा मेरे बैंक खाते में नहीं है। मैं इसमें शामिल नहीं हूं। आज मैं अपने घर और जमीन से जुड़े दस्तावेज लेकर आई हूं। यह घर मेरे और मेरे पति के नाम पर है।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि उनका बयान दर्ज किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उनके भतीजे जीवन कृष्ण साहा के साथ आमने-सामने पूछताछ की जाएगी।

ईडी के अधिकारी सोमवार को जब्त किए गए जीवन का मोबाइल फोन खोलकर उसके सामने देखे। ईडी ने उनसे कई दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और संपत्ति के दस्तावेज लाने को कहा।

ईडी की टीम ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितता के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्णा साहा और उनके रिश्तेदारों के यहां छापेमारी की थी। इसके बाद, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था।

2023 में साहा को किया गया था गिरफ्तार

इससे पहले, साहा को 2023 में सीबीआई ने एक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने समूह 'सी' और 'डी' कर्मचारियों, कक्षा 9 से 12 के सहायक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया है।

ईडी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, टीएमसी विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के अलावा कुछ अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद चटर्जी को टीएमसी ने निलंबित कर दिया था।

