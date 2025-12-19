शादी में करोड़ो खर्च करने वाला यूट्यूबर अब ED के शिकंजे में, लग्जरी कारें जब्त

अधिकारियों के अनुसार, 25 वर्षीय अनुराग द्विवेदी ने अपने यूट्यूब चैनल (7 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स) और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अवैध बेटिंग ऐप्स जैसे स्काई एक्सचेंज को प्रमोट किया। इन प्लेटफॉर्म्स से कमाई गई करोड़ों रुपये की रकम हवाला के जरिए दुबई में रियल एस्टेट में निवेश की गई। छापेमारी में दुबई प्रॉपर्टी और हवाला ट्रांजेक्शन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। अनुराग की कंपनियों और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में बिना वैध स्रोत के बड़ी राशि जमा होने की भी जांच चल रही है।