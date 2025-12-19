शादी में करोड़ो खर्च करने वाला यूट्यूबर अब ED के शिकंजे में, लग्जरी कारें जब्त

यूट्यूबर पर ED ने कसा शिकंजा (@shivani_di)
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑनलाइन बेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में उत्तर प्रदेश के मशहूर यूट्यूबर और फैंटसी क्रिकेट इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी (Anurag Dwivedi) पर शिकंजा कसा है। ED ने बुधवार को उन्नाव, लखनऊ और नवाबगंज में उनके और रिश्तेदारों से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान लैंबॉर्गिनी उरुस (लगभग 4 करोड़ रुपये की), मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू Z4, फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा थार जैसी लग्जरी कारें जब्त की है।
अधिकारियों के अनुसार, 25 वर्षीय अनुराग द्विवेदी ने अपने यूट्यूब चैनल (7 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स) और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अवैध बेटिंग ऐप्स जैसे स्काई एक्सचेंज को प्रमोट किया। इन प्लेटफॉर्म्स से कमाई गई करोड़ों रुपये की रकम हवाला के जरिए दुबई में रियल एस्टेट में निवेश की गई। छापेमारी में दुबई प्रॉपर्टी और हवाला ट्रांजेक्शन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। अनुराग की कंपनियों और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में बिना वैध स्रोत के बड़ी राशि जमा होने की भी जांच चल रही है।
यह मामला पश्चिम बंगाल पुलिस की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें सिलीगुड़ी से संचालित अवैध बेटिंग नेटवर्क के आरोपी सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज का नाम है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत केस दर्ज किया है। अनुराग फिलहाल दुबई में हैं और कई समन के बावजूद जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
पिछले महीने (नवंबर 2025) अनुराग ने दुबई में एक लग्जरी क्रूज शिप पर अपनी स्कूल फ्रेंड से भव्य शादी की थी, जिसमें कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। यह शादी और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल अब जांच के दायरे में है। उन्नाव के नवाबगंज के रहने वाले अनुराग पिछले 7 साल से फैंटसी क्रिकेट और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हैं। एक समय साइकिल से स्कूल जाने वाला अनुराग आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बताया जाता है, लेकिन ED उनकी कमाई के स्रोत पर सवाल उठा रही है।
