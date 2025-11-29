SBI कार लोन घोटाले में ED की कार्रवाई, 12 ठिकानों पर छापेमारी, BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर जब्त

छापेमारी पूर्व ब्रांच मैनेजर अमर कुलकर्णी के ठिकानों पर भी की गई। ED के मुताबिक, 2017-19 के दौरान यूनिवर्सिटी रोड ब्रांच में चीफ मैनेजर रहे सार्वजनिक सेवक अमर कुलकर्णी ने ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया और कुछ उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर आपराधिक साजिश रची। कुलकर्णी ने बैंक की ऋण नीति का खुला उल्लंघन करते हुए जाली दस्तावेजों की बिना जांच किए ही ऊंचे कार लोन को मंजूरी दी और सैंक्शन कर दिया।

कई मामलों में मार्जिन मनी बढ़ाने के लिए वाहनों के कोटेशन में मनमाने ढंग से कीमतें बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गईं।