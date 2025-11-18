अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ED की छापेमारी, मालिक और प्रबंधकों पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार सुबह दिल्ली और फरीदाबाद में अल-फलाह ट्रस्ट (Al-Falah Trust) और अल-फलाह यूनिवर्सिटी (Al-Falah University) से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी (Raid) की। ये छापे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज मामले में हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी और इसके मालिकों-प्रबंधकों पर विदेशी फंडिंग के नियमों का उल्लंघन, करोड़ों रुपये की अवैध फंडिंग और काले धन को सफेद करने के गंभीर आरोप लगे हैं।