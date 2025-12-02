Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ED की बड़ी कार्रवाई, FEMA और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 जगहों पर छापेमारी

रांची के सीए नरेश केजरीवाल के 15 ठिकानों पर ED ने FEMA के तहत बड़ी कार्रवाई की। विदेशी शेल कंपनियों में अघोषित निवेश और संदिग्ध लेन–देन की जांच तेज। साथ ही साहिबगंज के ₹1,000 करोड़ अवैध खनन केस में भी पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 02, 2025

ED की छापेमारी (IANS)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को रांची के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधानों के तहत बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने रांची, मुंबई और सूरत में कुल 15 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह झारखंड में FEMA के तहत ईडी की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

सुबह से शाम तक चली छापेमारी

सुबह से शुरू हुई छापेमारी देर शाम तक जारी रही, जिसमें ईडी की टीमों ने रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित केजरीवाल के आवास और कार्यालय से कई अहम दस्तावेज खंगाले। जांच का फोकस उनके वित्तीय लेन–देन और संदिग्ध विदेशी मुद्रा ट्रांजैक्शन्स पर रहा।

परिजनों और सहयोगियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई

ईडी ने न केवल केजरीवाल के, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और बिजनेस एसोसिएट्स से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली। यह कार्रवाई आयकर विभाग की उस जांच के बाद तेज हुई, जिसमें खुलासा हुआ था कि केजरीवाल ने यूएई, नाइजीरिया और अमेरिका में कई अघोषित विदेशी शेल कंपनियों में निवेश किया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इन कंपनियों का संचालन भारत से ही हो रहा था, जिससे उनके उद्देश्य और लेन–देन की प्रकृति पर गंभीर सवाल उठे। जांच एजेंसियों ने इन विदेशी निवेशों, बैंक खातों और वित्तीय लेन–देन से जुड़ी अहम जानकारी जुटाई, जिसके आधार पर ईडी ने FEMA के तहत छापेमारी शुरू की।

साहिबगंज अवैध खनन केस में भी ईडी की सख्ती जारी

इधर, ईडी ने साहिबगंज के लगभग ₹1,000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले की जांच भी तेज कर दी है। इसी कड़ी में एजेंसी ने 11 लोगों को समन भेजा है, जिनमें खनन अधिकारी, बिजनेसमैन और ठेकेदार शामिल हैं। इन्हें पूछताछ के लिए ईडी के रांची कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। यह जांच ECIR नंबर 85/2020 पर आधारित है। 30 जून 2025 तक ईडी इस मामले में 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेस कर चुकी है, जिससे जांच अब अंतिम चरण में मानी जा रही है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह कार्रवाई?

झारखंड में FEMA के तहत ईडी की पहली बड़ी रेड
कई विदेशी शेल कंपनियों में अघोषित निवेश के गंभीर आरोप
अवैध खनन घोटाले में अब तक की सबसे तेज कार्रवाई
कई उच्च–प्रोफ़ाइल व्यक्तियों से पूछताछ की तैयारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ED

Published on:

02 Dec 2025 03:27 pm

Hindi News / National News / ED की बड़ी कार्रवाई, FEMA और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 जगहों पर छापेमारी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.