ED की बड़ी कार्रवाई, FEMA और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 जगहों पर छापेमारी

ईडी ने न केवल केजरीवाल के, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और बिजनेस एसोसिएट्स से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली। यह कार्रवाई आयकर विभाग की उस जांच के बाद तेज हुई, जिसमें खुलासा हुआ था कि केजरीवाल ने यूएई, नाइजीरिया और अमेरिका में कई अघोषित विदेशी शेल कंपनियों में निवेश किया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इन कंपनियों का संचालन भारत से ही हो रहा था, जिससे उनके उद्देश्य और लेन–देन की प्रकृति पर गंभीर सवाल उठे। जांच एजेंसियों ने इन विदेशी निवेशों, बैंक खातों और वित्तीय लेन–देन से जुड़ी अहम जानकारी जुटाई, जिसके आधार पर ईडी ने FEMA के तहत छापेमारी शुरू की।