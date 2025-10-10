TMC नेता सुजीत बोस के ठिकानों पर ED की छापेमारी, नगर निकाय अधिकारियों पर भी शिकंजा

TMC ने ED की कार्रवाई को 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दिया। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, "बीजेपी राजनीतिक रूप से हमें हरा नहीं सकती, इसलिए केंद्र की एजेंसियों को हमारे नेताओं को परेशान करने का आदेश दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यह सब कुछ है।" सुजीत बोस ने खुद सफाई दी, "45 साल के राजनीतिक करियर में मेरा कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं। अगर कोई सबूत है, तो मैं मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दूंगा।" उन्होंने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा, जो बोस के खिलाफ पहले से ही बयानबाजी कर रहे थे।