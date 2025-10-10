Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

TMC नेता सुजीत बोस के ठिकानों पर ED की छापेमारी, नगर निकाय अधिकारियों पर भी शिकंजा

पश्चिम बंगाल में नगर निकाय भर्ती घोटाले को लेकर ED ने मंत्री सुजीत बोस, विधायक तापस रॉय और पूर्व चेयरमैन सुबोध चक्रवर्ती के ठिकानों पर छापेमारी की।

2 min read

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Oct 10, 2025

TMC नेता के घर ED की रेड (X)

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार सुबह अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं मंत्री सुजीत बोस के दो आवासों और कार्यालय पर छापेमारी की। इसके अलावा, TMC विधायक तापस रॉय और पूर्व उत्तर दमदम नगर पालिका अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती के ठिकानों पर भी ED की टीमें पहुंचीं। यह कार्रवाई राज्य के नगर निकायों में कथित भर्ती घोटाले से जुड़ी है, जिसमें अनियमितताओं के आरोप लगे हैं।

दो आवास पर छापेमारी

ED की छापेमारी सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई। सुजीत बोस के दो आवासों जिनमें उनका पैतृक घर और कार्यालय शामिल हैं पर केंद्रीय बलों के साथ ED अधिकारी पहुंचे। सूत्रों के अनुसार, बोस के घर में घुसने में ही 40 मिनट की मशक्कत करनी पड़ी। बोस के बेटे समुद्र बोस को भी ED ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। छापेमारी करीब 9 घंटे चली, जिसमें दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तलाशी ली गई।

भर्ती मामले से जुड़ा मामला

तापस रॉय के बी.बी. गंगुली स्ट्रीट स्थित घर और सुबोध चक्रवर्ती के बिराटी (उत्तर 24 परगना) निवास पर भी समानांतर छापे मारे गए। ED ने कहा, "हम तीनों TMC नेताओं के ठिकानों पर सर्च कर रहे हैं, जो नगर निकाय भर्तियों से जुड़े हैं। हम नेताओं से भी बात कर रहे हैं।" अधिकारियों ने बताया कि यह छापेमारी दक्षिण दमदम और उत्तर दमदम नगर पालिकाओं में 2010 से 2021 के बीच हुई लगभग 250 अनियमित भर्तियों से संबंधित है। सुजीत बोस उस समय दक्षिण दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे।

घोटाले का खुलासा कैसे हुआ?

यह मामला मूल रूप से पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़ा है। ED ने मार्च 2023 में कोलकाता के बिल्डर अयान शील की गिरफ्तारी के दौरान उनके सॉल्टलेक कार्यालय से नगर पालिकाओं की भर्ती से जुड़े OMR शीट्स बरामद किए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अप्रैल 2023 में CBI को नगर निकाय भर्तियों की जांच सौंपी, जिसके बाद ED भी सक्रिय हो गई। ED का दावा है कि बोस, रॉय और चक्रवर्ती के नाम अयान शील की डायरी में मिले हैं, जो भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने वाली आईटी कंपनी के मालिक थे।

TMC का आरोप

TMC ने ED की कार्रवाई को 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दिया। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, "बीजेपी राजनीतिक रूप से हमें हरा नहीं सकती, इसलिए केंद्र की एजेंसियों को हमारे नेताओं को परेशान करने का आदेश दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यह सब कुछ है।" सुजीत बोस ने खुद सफाई दी, "45 साल के राजनीतिक करियर में मेरा कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं। अगर कोई सबूत है, तो मैं मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दूंगा।" उन्होंने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा, जो बोस के खिलाफ पहले से ही बयानबाजी कर रहे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Oct 2025 12:46 pm

Published on:

10 Oct 2025 12:45 pm

Hindi News / National News / TMC नेता सुजीत बोस के ठिकानों पर ED की छापेमारी, नगर निकाय अधिकारियों पर भी शिकंजा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जूता फेंकने की घटना के बाद बढ़ाई गई सीजेआई की सिक्योरिटी, दो अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी किए तैनात

CJI BR Gavai
राष्ट्रीय

शाम को मिली गर्लफ्रेंड के सुसाइड की खबर, सदमे को झेल नहीं पाया युवक, डैम में कूदकर दे दी जान

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: पहले चरण की सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानिए कौन-कौन सी है हॉट सीटें

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय

दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार का तोहफा, कर्मचारियों के लिए तगड़े बोनस की तैयारी

Diwali Bonus
राष्ट्रीय

पवन कल्याण के क्षेत्र में मछुआरों की कमाई पर आई आफत, पूरा मामला जानकर डिप्टी CM बोले- राजनीति छोड़ दूंगा, यदि…

South superstar Pawan Kalyan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.