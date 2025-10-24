तमिल एक्टर्स पर ED का शिकंजा, कोकीन तस्करी से जुड़े मामले में भेजा समन

गिरफ्तारी के बाद दोनों अभिनेताओं को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन जुलाई में मद्रास उच्च न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दी। अदालत ने माना कि उनके पास से कोई बड़ा मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ और वे केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए गिरफ्तार किए गए थे। दोनों वर्तमान में जमानत पर हैं और उनके वकील का कहना है कि वे ईडी की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।