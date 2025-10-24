Patrika LogoSwitch to English

तमिल एक्टर्स पर ED का शिकंजा, कोकीन तस्करी से जुड़े मामले में भेजा समन

तमिल अभिनेता के. श्रीकांत और कृष्ण कुमार को कोकीन तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने समन जारी किया है। दोनों अभिनेता न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया है।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 24, 2025

तमिल एक्टर्स पर ED की कार्रवाई (IANS)

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दो चर्चित अभिनेता, के. श्रीकांत और कृष्ण कुमार, कोकीन तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विवादों में घिरे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने श्रीकांत को 27 अक्टूबर और कृष्ण कुमार को 28 अक्टूबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। दोनों के बयान धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज होंगे।

छापेमारी में मिले नशीले पदार्थ

चेन्नई पुलिस ने प्रारंभिक जांच में श्रीकांत, कृष्ण कुमार और अन्य लोगों, जिसमें अन्नाद्रमुक के पूर्व पदाधिकारी टी. प्रसाद शामिल थे, को गिरफ्तार किया था। टी. प्रसाद पर श्रीकांत और अन्य को कोकीन सप्लाई करने का आरोप है। छापेमारी में पुलिस ने 11 ग्राम कोकीन, 10 ग्राम मेथ और 2 ग्राम गांजा जब्त किया था।

न्यायिक हिरासत में दोनों अभिनेता

गिरफ्तारी के बाद दोनों अभिनेताओं को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन जुलाई में मद्रास उच्च न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दी। अदालत ने माना कि उनके पास से कोई बड़ा मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ और वे केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए गिरफ्तार किए गए थे। दोनों वर्तमान में जमानत पर हैं और उनके वकील का कहना है कि वे ईडी की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

जेल में बंद प्रशांत, जवाहर और प्रदीप से पूछताछ की योजना

ईडी ने जेल में बंद प्रशांत, जवाहर और प्रदीप कुमार से भी पूछताछ की योजना बनाई है और इसके लिए विशेष ड्रग अदालत में याचिका दायर की है। जांच का मकसद यह पता लगाना है कि अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग कैसे हुआ और इसका लाभ किसे मिला।

ड्रग सप्लायर्स के संपर्क में श्रीकांत

आरोप है कि श्रीकांत कई ड्रग सप्लायर्स के संपर्क में थे और उन्होंने कोकीन व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया। इस मामले में जॉन नामक एक अन्य मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने कथित तौर पर प्रदीप कुमार को ड्रग्स सप्लाई किए। पुलिस और ईडी ने लेन-देन के सबूत के रूप में 40,000 रुपये जब्त किए हैं।

संबंधित विषय:

ED

Published on:

24 Oct 2025 04:13 pm

Hindi News / National News / तमिल एक्टर्स पर ED का शिकंजा, कोकीन तस्करी से जुड़े मामले में भेजा समन

