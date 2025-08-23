ED Action: अवैध सट्टेबाजी के मामले में कांग्रेस विधायक अरेस्ट; 12 करोड़ कैश और सोना-चांदी के साथ लग्जरी कारें भी जब्त

अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। चित्रदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को गंगटोक से गिरफ्तार किया गया है।
इस मामले में लगभग 12 करोड़ रुपये कैश जब्त किए गए हैं। इसमें करीब 1 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा है। वहीं, उनके पास से 6 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 10 किलो चांदी के सामान भी बरामद हुए है।
इसके अलावा, विधायक के ठिकानों से अंतर्राष्ट्रीय कैसीनो सदस्यता/कार्ड, विभिन्न बैंकों के कई क्रेडिट-डेबिट कार्ड, ताज, हयात और लीला के लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सदस्यता कार्ड के साथ 0003 नंबर प्लेट वाली लग्जरी कारें भी जब्त कारें बरामद की गईं हैं।