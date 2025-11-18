आठ बदमाशों ने ठाणे में युवक को तलवार और दरांती से किया घायल, देखें वीडियो

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर दिनदहाड़े तलवारों और दरांती से हमला कर दिया। पूरी वारदात गैरेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हमलावरों की बर्बरता साफ दिखाई दे रही है। पीड़ित की पहचान सुधीर ओमप्रकाश सिंह (उम्र करीब 40 वर्ष) के रूप में हुई है। सोमवार दोपहर सुधीर अपनी कार का टूटा हुआ पार्ट ठीक करवाने अंबरनाथ (पश्चिम) इलाके में एक ऑटोमोबाइल गैरेज पर गए थे। तभी आठ लोगों का गैंग वहां पहुंचा और उन्हें घेर लिया।