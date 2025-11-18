Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आठ बदमाशों ने ठाणे में युवक को तलवार और दरांती से किया घायल, देखें वीडियो

महाराष्ट्र के पुणे में पुरानी रंजिश के चलते आठ हमलावरों ने दिनदहाड़े एक व्यक्ति पर तलवार और दरांती से हमला कर दिया, जिसकी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Devika Chatraj

Nov 18, 2025

आठ बदमाशों ने युवक पर किया हमला (X- @HathodaPost)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर दिनदहाड़े तलवारों और दरांती से हमला कर दिया। पूरी वारदात गैरेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हमलावरों की बर्बरता साफ दिखाई दे रही है। पीड़ित की पहचान सुधीर ओमप्रकाश सिंह (उम्र करीब 40 वर्ष) के रूप में हुई है। सोमवार दोपहर सुधीर अपनी कार का टूटा हुआ पार्ट ठीक करवाने अंबरनाथ (पश्चिम) इलाके में एक ऑटोमोबाइल गैरेज पर गए थे। तभी आठ लोगों का गैंग वहां पहुंचा और उन्हें घेर लिया।

CCTV में कैद हुई घटना

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जैसे ही सुधीर गैरेज के अंदर पहुंचे, हमलावर ताबड़तोड़ तलवार और दरांती लेकर उन पर टूट पड़े। जान बचाने के लिए सुधीर दुकान के अंदर भागे और आत्मरक्षा में एक लोहे का टुकड़ा उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, पांच हथियारबंद हमलावर अंदर घुस आए।

देखें वीडियो

एक हमलावर ने जमीन पर पड़ा स्टूल उठाकर सुधीर के सिर पर दे मारा, जबकि बाकी लगातार तलवार और दरांती से वार करते रहे। सुधीर दुकान के कोने में छिपने की कोशिश करता है, फिर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बावजूद हमलावर करीब डेढ़ मिनट तक उन पर बेरहमी से वार करते रहे।

पुरानी रंजिश का मामला

अंबरनाथ (पश्चिम) पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि यह पुरानी रंजिश का मामला प्रतीत होता है और सभी आठ आरोपियों की तलाश में टीमें छापेमारी कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

Published on:

18 Nov 2025 04:11 pm

Hindi News / National News / आठ बदमाशों ने ठाणे में युवक को तलवार और दरांती से किया घायल, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘किडनी को गंदा बताने वाले पहले किडनी दान करें’, रोहिणी आचार्य का एक और विस्फोट, खुले मंच पर किसे दी बहस की चुनौती

rohini acharya
पटना

अमित शाह फाइनल करेंगे BJP मंत्रियों की लिस्ट, नीतीश कुमार के शपथ से एक दिन पहले पहुंचेंगे पटना

Bihar Politics: अमित शाह और नीतीश कुमार
पटना

पीके ने लिया पाक के पूर्व पीएम इमरान खान का नाम

प्रशांत किशोर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
राष्ट्रीय

Bihar Politics: कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 43 नेताओं को थमाया कारण बताओ नोटिस, मंडराया 6 साल के निष्कासन का खतरा

congress flag
पटना

Bihar Politics: तेज प्रताप ने लालू-राबड़ी की चर्चा कर सरकार से मांगी मदद? पढ़िए रोहिणी को लेकर क्या कुछ कहा?

Tej Pratap Yadav with Lalu Prasad
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.