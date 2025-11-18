आठ बदमाशों ने ठाणे में युवक को तलवार और दरांती से किया घायल, देखें वीडियो

आठ बदमाशों ने युवक पर किया हमला (X- @HathodaPost)
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर दिनदहाड़े तलवारों और दरांती से हमला कर दिया। पूरी वारदात गैरेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हमलावरों की बर्बरता साफ दिखाई दे रही है। पीड़ित की पहचान सुधीर ओमप्रकाश सिंह (उम्र करीब 40 वर्ष) के रूप में हुई है। सोमवार दोपहर सुधीर अपनी कार का टूटा हुआ पार्ट ठीक करवाने अंबरनाथ (पश्चिम) इलाके में एक ऑटोमोबाइल गैरेज पर गए थे। तभी आठ लोगों का गैंग वहां पहुंचा और उन्हें घेर लिया।
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जैसे ही सुधीर गैरेज के अंदर पहुंचे, हमलावर ताबड़तोड़ तलवार और दरांती लेकर उन पर टूट पड़े। जान बचाने के लिए सुधीर दुकान के अंदर भागे और आत्मरक्षा में एक लोहे का टुकड़ा उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, पांच हथियारबंद हमलावर अंदर घुस आए।
एक हमलावर ने जमीन पर पड़ा स्टूल उठाकर सुधीर के सिर पर दे मारा, जबकि बाकी लगातार तलवार और दरांती से वार करते रहे। सुधीर दुकान के कोने में छिपने की कोशिश करता है, फिर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बावजूद हमलावर करीब डेढ़ मिनट तक उन पर बेरहमी से वार करते रहे।
अंबरनाथ (पश्चिम) पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि यह पुरानी रंजिश का मामला प्रतीत होता है और सभी आठ आरोपियों की तलाश में टीमें छापेमारी कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है।
